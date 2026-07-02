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Роналду пријети неславни рекорд

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 22:50

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Роналду пријети неславни рекорд
Фото: Tanjug / AP / Marta Lavandier

Кристијано Роналдо ће у мечу против Хрватске покушати да прекине црну серију и да избјегне постављање негативног рекорда.

Један од најбољих фудбалера свих времена иза себе има чак осам утакмица нокаут фазе Свјетског првенства, а на њима није успио да постигне ниједан гол нити да упише асистенцију.

Роналдо је у тим сусретима на терену провео укупно 569 минута, а његов учинак и даље је – нула голова и нула асистенција.

Уколико ни против Хрватске не успије да затресе мрежу, изједначиће се са некадашњим холандским репрезентативцем Дирком Кујтом, који држи рекорд са девет утакмица нокаут фазе Мундијала без постигнутог поготка. Ипак, за разлику од Роналда, Кујт је у тим мечевима забиљежио три асистенције.

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На листи играча са најдужим низом без гола у нокаут фази Свјетског првенства налазе се још Бразилац Денилсон са седам утакмица, Енглез Маркус Рашфорд, такође са седам, те Француз Усман Дембеле са шест, преноси Глас Српске.

Упркос тој статистици, Роналдо је и даље убједљиво најбољи стријелац у историји репрезентације Португала са 145 голова у 231 наступу.

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Тагови :

Кристијано Роналдо

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

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