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Oštećen glavni cjevovod: Potkozarska sela i dalje bez vode

Autor:

ATV redakcija
01.08.2026 12:00

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Оштећен главни цјевовод, поткозарска села и даље без воде
Foto: Screenshot / Facebook

Zbog oštećenja glavnog cjevovoda tokom izvođenja radova na auto-putu jutros nije puštena voda prema potkozarskim selima, iako je to bilo planirano u okviru kontrolisane isporuke, saopšteno je iz banjalučkog Vodovoda.

Kako su naveli, tokom radova na auto-putu došlo je do prekida glavne cijevi, što je izazvalo dodatne probleme u vodosnabdijevanju.

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"Ekipe su odmah upućene na teren i rade na sanaciji kvara. Voda će biti puštena po završetku radova, a do tada ćemo učiniti sve da u rezervoaru nadoknadimo količinu vode koju smo na ovaj način izgubili", saopšteno je iz Vodovoda.

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Tagovi :

Voda

Vodosnabdijevanje

Banjaluka

nestašica vode

Vodovod Banjaluka

Komentari (2)

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