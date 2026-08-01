Oštećen glavni cjevovod: Potkozarska sela i dalje bez vode

Autor:ATV redakcija
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Zbog oštećenja glavnog cjevovoda tokom izvođenja radova na auto-putu jutros nije puštena voda prema potkozarskim selima, iako je to bilo planirano u okviru kontrolisane isporuke, saopšteno je iz banjalučkog Vodovoda.
Kako su naveli, tokom radova na auto-putu došlo je do prekida glavne cijevi, što je izazvalo dodatne probleme u vodosnabdijevanju.
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"Ekipe su odmah upućene na teren i rade na sanaciji kvara. Voda će biti puštena po završetku radova, a do tada ćemo učiniti sve da u rezervoaru nadoknadimo količinu vode koju smo na ovaj način izgubili", saopšteno je iz Vodovoda.
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