Muškarac doživio strujni udar, pa pao sa tri metra visine: Ljekari mu se bore za život

G. L. (63) iz Lazarevca teško je povrijeđen kada ga je prilikom radova na kući najprije udarila struja, a onda je pao sa tri metra visine!

Do nezgode je došlo juče, nešto prije 14 sati, dok je muškarac izvodio radove na kući.

Prema saznanjima Telegrafa, on je bio na merdevinama kada je rukom zakačio strujne kleme, koje dovode struju od bandere do kuće i tom prilikom ga je doživio strujni udar. Usljed udara struje, G. L. je pao sa merdevina i to sa visine od oko tri metra.

Hronika Dvoje uhapšenih u akciji "Vakum", pronađene 93 stabljike i 17 kilograma marihuane

Hitna pomoć odmah je izašla na lice mjesta, a muškarcu su konstatovane povrede glave i ruke.

On je, u svjesnom stanju prevezen u bolnicu, ali je u teškom stanju i životno je ugrožen.