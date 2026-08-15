Детаљи трагедије у Српској: Погинуо познати аутомобилиста

Аутор:АТВ редакција
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У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јуче, 14. августа, у Рогатици погинуо је Мирослав Планинчић, познати рогатички аутомобилиста и дугогодишњи ентузијаста ауто-мото спорта.
Планинчић је страдао уочи брдске трке која се овог викенда одржава у Власеници, а на којој је требао наступити. Према доступним информацијама, припремао је аутомобил за предстојеће такмичење, пише "Црна хроника".
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Посебно трагичну димензију овом догађају даје чињеница да је Планинчић на трци у Власеници традиционално учествовао више од 35 година, због чега је био добро познат љубитељима аутомобилизма и ауто-мото спорта у овом дијелу Босне и Херцеговине.
Из Полицијске управе Источно Сарајево саопштено је да се несрећа догодила око 19.55 сати на магистралном путу М1-114 у Рогатици.
У несрећи су учествовала два путничка аутомобила – рено, којим је управљао А.А, држављанин Сјеверне Македоније, те југо, којим је управљао М.П. из Рогатице.
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"У саобраћајној незгоди учествовала су два путничка аутомобила марке рено, којим је управљао возач А.А, држављанин Македоније, и југо, којим је управљао М.П. из Рогатице и који је смртно страдао", саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
Вијест о смрти Мирослава Планинчића потресла је аутомобилистичку заједницу, посебно имајући у виду да је само неколико дана касније требао поново бити на стази на којој се такмичио деценијама.
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