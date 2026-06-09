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Ања Љубојевић потврдила оставку: "Жао ми је"

Аутор:

АТВ
09.06.2026 17:12

Коментари:

21
Ања Љубојевић потврдила оставку: "Жао ми је"
Фото: АТВ

„Данас сам поднијела оставку на функцију потпредсједника Народне скупштине Републике Српске“, навела је Ања Љубојевић на Иксу.

Љубојевићева се захвалила на указаном повјерењу, посебно предсједнику СНСД-а Милораду Додику на свим приликама, које јој је пружио током њеног политичког ангажмана.

„Жао ми је што је дошло до околности које су довеле до ове одлуке, али вјерујем да сваки изазов носи и нову лекцију, као и прилику за лични и професионални раст".

Она се захвалила и свима који су јој пружили подршку и разумијевање у протеклим данима, те је поручила да у ново поглавље улази са вјером у Бога, захвалношћу и оптимизмом, спремна за нове изазове и прилике, које долазе.

Додик Љубојевић

Република Српска

Додик: Затражио сам од Ање Љубојевић да поднесе оставку

Подсјећања ради, предсједник СНСД-а Милорад Додик затражио је од потпредсједника НСРС Ање Љубојевић да поднесе оставку на ову функцију што је она и прихватила, након саобраћајне незгоде, коју је изазвала у Трну код Лакташа.

Ања Љубојевић

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Љубојевић за АТВ: Сносим сву одговорност, нисам обратила пажњу

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Тагови :

Милорад Додик

Ања Љубојевић

Ања Љубојевић удес

Ања Љубојевић оставка

Саобраћајна незгода

Коментари (21)
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