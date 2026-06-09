Ања Љубојевић потврдила оставку: "Жао ми је"

Аутор:АТВ
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„Данас сам поднијела оставку на функцију потпредсједника Народне скупштине Републике Српске“, навела је Ања Љубојевић на Иксу.
Љубојевићева се захвалила на указаном повјерењу, посебно предсједнику СНСД-а Милораду Додику на свим приликама, које јој је пружио током њеног политичког ангажмана.
https://t.co/ZqAhRZGcEl pic.twitter.com/kC0zmPb8Q5— Anja Ljubojević (@ljubojevicanja) June 9, 2026
„Жао ми је што је дошло до околности које су довеле до ове одлуке, али вјерујем да сваки изазов носи и нову лекцију, као и прилику за лични и професионални раст".
Она се захвалила и свима који су јој пружили подршку и разумијевање у протеклим данима, те је поручила да у ново поглавље улази са вјером у Бога, захвалношћу и оптимизмом, спремна за нове изазове и прилике, које долазе.
Република Српска
Додик: Затражио сам од Ање Љубојевић да поднесе оставку
Подсјећања ради, предсједник СНСД-а Милорад Додик затражио је од потпредсједника НСРС Ање Љубојевић да поднесе оставку на ову функцију што је она и прихватила, након саобраћајне незгоде, коју је изазвала у Трну код Лакташа.
Република Српска
Љубојевић за АТВ: Сносим сву одговорност, нисам обратила пажњу
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