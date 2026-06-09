Logo
Large banner

Вујичић: Сарајево прижељкује неспособну опозицију Српске

Аутор:

АТВ
09.06.2026 15:49

Коментари:

0
Вујичић: Сарајево прижељкује неспособну опозицију Српске
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Власт у Републици Српској користи међународне прилике да би се обрачунала са наметнутим институцијама у БиХ, док се за то вријеме опозиција бори за функције. Зато су пожељан саговорник политичког Сарајева, каже посланик у ПД ПС БиХ Мирослав Вујичић.

Он подсјећа да су се у претходном периоду одиграле крупне ствари на међународном плану које користи Република Српска, а да се за то вријеме опозиција бавила искључиво собом и само својим интересима - а то су функције.

”Политичко Сарајево управо прижељкује некога тако разједињеног и несложног да у овако важним тренуцима буде слијеп на промјене. У ФБиХ се тресу због одласка Кристијана Шмита и удара САД на ОХР. Да су којим случајем ПДП или СДС у Сарајеву, Шмит би и даље сједио у својој фотељи и био радо виђен гост у Бањалуци”, каже Вујичић.

Он напомиње да Република Српска мора имати снажан и уједињен став на свим мјестима, што ремети опозиција која заокупљена својим интересима тежи искључиво личном профиту.

”Не могу да се договоре ни око кандидата за изборе, а замислите да им на сто дођу одлуке о ОХР-у или тзв. државној имовини. Сарајево би их прогутало на првом састанку. Насјели су на причу да имају снагу за смјену СНСД-а и ево гдје су доспјели. Искористили су их и када нису били ”званично” посвађани, шта би им тек сада урадили”.

Вујичић подсјећа да је неслога власти и опозиције око кључних питања доводила Републику Српску у незавидну позицију. Овако посвађана опозиција која претендује на најважније функције била би лак плијен за бошњачке странке које теже унитарној БиХ.

”За Републику Српску је од пресудног значаја да они овакви не дођу на власт. Свађају се око функција, а нису ни побиједили на изборима. Док би се они договорили ми би за пола године изгубили све оно за шта се боримо од настанка Српске”, каже Вујичић.

Он истиче и да је неважно која ће бошњачка странка бити на власти када је циљ увијек исти, али је важно хоће ли Српску бранити политика ПДП-а и СДС-а или СНСД-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мирослав Вујичић

СДС

ПДП

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Зоран Стевановић

Република Српска

Стевановић: Важно да се Српска отвара према региону и Европи

2 ч

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Линија Тиват-Бањалука корак ка бољој повезаности Српске са регионом

2 ч

0
Илић: Стати па гледати - потпуно безнађе оних који би да воде Српску

Република Српска

Илић: Стати па гледати - потпуно безнађе оних који би да воде Српску

2 ч

0
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Република Српска

Којић: У опозицији и након дебакла - дебакл

3 ч

2

  • Најновије

16

42

Отворен модернизован хируршки блок у брчанској болници

16

36

Руске вакцине против агресивних тумора мозга могу бити спремне већ 2026. године

16

35

Како препознати и одабрати слатку лубеницу приликом куповине

16

29

Мастиловић посјетио Технолошки факултет и Студентски центар у Зворнику

16

23

Игор Штмац није више тренер Зрињског

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner