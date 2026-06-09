Вујичић: Сарајево прижељкује неспособну опозицију Српске

Аутор:АТВ
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Власт у Републици Српској користи међународне прилике да би се обрачунала са наметнутим институцијама у БиХ, док се за то вријеме опозиција бори за функције. Зато су пожељан саговорник политичког Сарајева, каже посланик у ПД ПС БиХ Мирослав Вујичић.
Он подсјећа да су се у претходном периоду одиграле крупне ствари на међународном плану које користи Република Српска, а да се за то вријеме опозиција бавила искључиво собом и само својим интересима - а то су функције.
”Политичко Сарајево управо прижељкује некога тако разједињеног и несложног да у овако важним тренуцима буде слијеп на промјене. У ФБиХ се тресу због одласка Кристијана Шмита и удара САД на ОХР. Да су којим случајем ПДП или СДС у Сарајеву, Шмит би и даље сједио у својој фотељи и био радо виђен гост у Бањалуци”, каже Вујичић.
Он напомиње да Република Српска мора имати снажан и уједињен став на свим мјестима, што ремети опозиција која заокупљена својим интересима тежи искључиво личном профиту.
”Не могу да се договоре ни око кандидата за изборе, а замислите да им на сто дођу одлуке о ОХР-у или тзв. државној имовини. Сарајево би их прогутало на првом састанку. Насјели су на причу да имају снагу за смјену СНСД-а и ево гдје су доспјели. Искористили су их и када нису били ”званично” посвађани, шта би им тек сада урадили”.
Вујичић подсјећа да је неслога власти и опозиције око кључних питања доводила Републику Српску у незавидну позицију. Овако посвађана опозиција која претендује на најважније функције била би лак плијен за бошњачке странке које теже унитарној БиХ.
”За Републику Српску је од пресудног значаја да они овакви не дођу на власт. Свађају се око функција, а нису ни побиједили на изборима. Док би се они договорили ми би за пола године изгубили све оно за шта се боримо од настанка Српске”, каже Вујичић.
Он истиче и да је неважно која ће бошњачка странка бити на власти када је циљ увијек исти, али је важно хоће ли Српску бранити политика ПДП-а и СДС-а или СНСД-а.
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