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Specijalizovano tužilaštvo odbilo zahtjev Tačija za privremeno puštanje iz pritvora

22.07.2026 18:51

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Специјализовано тужилаштво одбило захтјев Тачија за привремено пуштање из притвора

Specijalizovano tužilaštvo u Hagu odbilo je danas zahtjev odbrane bivšeg vođe takozvane OVK Hašima Tačija za privremeno puštanje iz zatvora.

Američka državna tužiteljka Kimberli Ist je saopštila da bi Tači trebalo da ostane u pritvoru, prenosi Telegrafi.

- Kontinuirani i brzi napredak ovog suđenja, uključujući vremenski okvir za sve završne prijedloge u vezi sa dokazima, takođe podržava nastavak Tačijevog pritvora - kazala je Ist.

Ona je dodala i da postoji rizik od izvršenja drugih krivičnih djela i miješanja u postupke.

- Nastavak nalaza o postojanju rizika po članu 41(6)(b) koji se pripisuju Tačiju u ovom slučaju ostaje validan. Donijeti su na osnovu velikog broja opravdanih i individualizovanih faktora, i nijedan mogući uslov za njegovo puštanje na slobodu ne može ih dovoljno ublažiti - navodi se u prigovoru Specijalnog tužilaštva.

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Tag :

Hašim Tači

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