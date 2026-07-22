Specijalizovano tužilaštvo odbilo zahtjev Tačija za privremeno puštanje iz pritvora

Specijalizovano tužilaštvo u Hagu odbilo je danas zahtjev odbrane bivšeg vođe takozvane OVK Hašima Tačija za privremeno puštanje iz zatvora.

Američka državna tužiteljka Kimberli Ist je saopštila da bi Tači trebalo da ostane u pritvoru, prenosi Telegrafi.

- Kontinuirani i brzi napredak ovog suđenja, uključujući vremenski okvir za sve završne prijedloge u vezi sa dokazima, takođe podržava nastavak Tačijevog pritvora - kazala je Ist.

Ona je dodala i da postoji rizik od izvršenja drugih krivičnih djela i miješanja u postupke.

- Nastavak nalaza o postojanju rizika po članu 41(6)(b) koji se pripisuju Tačiju u ovom slučaju ostaje validan. Donijeti su na osnovu velikog broja opravdanih i individualizovanih faktora, i nijedan mogući uslov za njegovo puštanje na slobodu ne može ih dovoljno ublažiti - navodi se u prigovoru Specijalnog tužilaštva.