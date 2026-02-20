Logo
Дјевојка са крилима чека друго дијете: ''Нове боје стижу у живот''

Извор:

Телеграф

20.02.2026

14:45

Коментари:

0
Дејана Бачко Дјевојка са крилима
Фото: Инстаграм

Дејана Бачко, познатија као "Дјевојка са крилима", која је рођена без руку, обрадовала је пратиоце на Инстаграму срећним вијестима - она и њен партнер Марко Нежић очекују друго дијете.

Она је на Инстаграму подијелила фотографију ултразвука, уз кратку посвету.

- Нове боје стижу у наш живот - стоји у опису поред фотографије.

Синиша Каран

Република Српска

Синиша Каран прегледан на УКЦ-у: Огласили се из Палате

Иначе, Дејана Бачко, сликарка и шампионка у паратеквондоу која се бави и стреличарством, рођена је без руку, али је одавно одабрала борбу као свој начин живота.

Упркос препрекама, постала је инспирација и предмет дивљења многих.

Тагови :

Дејана Бачко

trudnoća

