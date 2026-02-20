Дјевојка са крилима чека друго дијете: ''Нове боје стижу у живот''

Извор:
Дејана Бачко, познатија као "Дјевојка са крилима", која је рођена без руку, обрадовала је пратиоце на Инстаграму срећним вијестима - она и њен партнер Марко Нежић очекују друго дијете.
Она је на Инстаграму подијелила фотографију ултразвука, уз кратку посвету.
- Нове боје стижу у наш живот - стоји у опису поред фотографије.
Иначе, Дејана Бачко, сликарка и шампионка у паратеквондоу која се бави и стреличарством, рођена је без руку, али је одавно одабрала борбу као свој начин живота.
Упркос препрекама, постала је инспирација и предмет дивљења многих.
