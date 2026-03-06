Logo
Побјегао након удеса на брзом путу код Бањалуке

Аутор:

АТВ

06.03.2026

10:14

Фото: АТВ

Бањалучка полиција огласила се о саобраћајној незгоди која се догодила јутрос у 7 часова на брзој цести Бањалука-Лакташи у мјесту Гламочани.

У незгоди су, како су из Полицијске управе Бањалука рекли за "Независне новине", учествовали непознати возач са непознатим теретним возилом који је напустио лице мјеста и возач мотоцикла марке БМW.

Возач мотоцикла је задобио тјелесне повреде.

Саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.

"У току је вршење увиђаја. Предузимају се мјере и радње на проналаску возача", додају из полиције.

Саобраћајна несрећа

Бањалука

