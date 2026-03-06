Цвијановић у Вашингтону: У Српској никада није било кампова за мигранте

Аутор:АТВ
06.03.2026
10:05
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је, на панелу "Национални суверенитет и стране миграције" у Вашингтону, да у Републици Српској никада није било кампова за мигранте, истичући да је тиме показана одговорност према грађанима.
"Већ имате изазове у сваком друштву. Зашто бисте додали нешто слично? Ово је начин на који смо се борили против тога", истакла је Цвијановићева.
Она је указала да Република Српска, која је 49 одсто БиХ, никада није примила нити организовала кампове за мигранте.
"Али има неких проблема, када су говори о Бриселу, њихов приступ је био да сви треба да будемо добро васпитани, да будемо фини домаћини и да заправо треба да покажемо своје велико срце", рекла је Цвијановићева у видеу објављеном на друштвеним мрежама.
Цвијановић са Трамповим секретаром за економију: Фокус на економским темама
Она је истакла да се не ради о показивању великог срца, већ се о показивању одговорности према свом народу.
"Зато што вас је ваш народ изабрао, одговарате свом народу. Желите да имате снагу институција и желите да докажете да су то јаке институције. Тако смо се с тим носили", истакла је Цвијановићева.
Цвијановићева и српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић учествовали су на панелу "Национални суверенитет и стране миграције" у оквиру самита Савеза суверених нација на позив члана Представничког дома америчког Конгреса Ане Паулине Луне.
Кампови за мигранте у Републици Српској ❌️— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) March 6, 2026
Одговорност према нашим грађанима ✅️ pic.twitter.com/NWtHrVeQ1f
