На Тржницу стигле прве херцеговачке јагоде: Ово су цијене

Аутор:АТВ
06.03.2026
10:18
Коментари:0
На бањалучку Тржницу стигле су прве јагоде, дозреле ових дана на подручју Херцеговине, а за овај слатки ужитак потребно је издвојити 10 КМ, и то за омању посуду.
Ријеч је, тврде продавци, о раним и квалитетним јагодама.
Бањалучани за Срну истичу да је та цијена превисока за просјечног грађанина, иако би једна лијепо запакована посуда била одличан поклон дамама за 8. март – Међународни дан жена.
Хроника
На локалну тржницу пристигао је и сријемуш, познат и као медвјеђи или дивљи бијели лук. Његова цијена је далеко приступачнија од јагода, будући да је за везицу потребно издвојити 1,5 КМ.
