На Тржницу стигле прве херцеговачке јагоде: Ово су цијене

Аутор:

АТВ

06.03.2026

10:18

Коментари:

0
На Тржницу стигле прве херцеговачке јагоде: Ово су цијене

На бањалучку Тржницу стигле су прве јагоде, дозреле ових дана на подручју Херцеговине, а за овај слатки ужитак потребно је издвојити 10 КМ, и то за омању посуду.

Ријеч је, тврде продавци, о раним и квалитетним јагодама.

Бањалучани за Срну истичу да је та цијена превисока за просјечног грађанина, иако би једна лијепо запакована посуда била одличан поклон дамама за 8. март – Међународни дан жена.

uvidjaj policija rs

Хроника

Побјегао након удеса на брзом путу код Бањалуке

На локалну тржницу пристигао је и сријемуш, познат и као медвјеђи или дивљи бијели лук. Његова цијена је далеко приступачнија од јагода, будући да је за везицу потребно издвојити 1,5 КМ.

