Rolan Garos ostao bez favorita: Velika imena već eliminisana

Gornja polovina žrijeba doživjela je pravi tektonski poremećaj, otvarajući vrata novim, neočekivanim herojima. Ono što je sigurno jeste da će jedan od njih igrati finale!

Ispadima nekoliko nosilaca u gornjoj polovini žrijeba, otvorio se ogroman prostor za "manja" imena, ali i za nezaboravna iznenađenja! Ovo je šansa koju mnogi čekaju cijelu karijeru i koja bi mogla da preoblikuje tok cijelog turnira.

Veliki gubitnici: Ko je već pao?

Među top 10 tenisera, već su eliminisani Janik Siner, Ben Šelton, Danil Medvedev i Aleksander Bublik.

Njihov put do finala je završen, a njihov odlazak izaziva talase šoka među ljubiteljima tenisa. Ovo su imena koja su važila za ozbiljne kandidate za trofej!

Ko je preživio? Iznenađenja u gornjoj polovini žrijeba!

Iz te grupe, ostao je samo Feliks Ože-Aljasim, koji je bio postavljen kao četvrti nosilac, te Flavio Koboli, koji je bio 10. nosilac.

Njihova izdržljivost sada dolazi do izražaja u oslabljenoj konkurenciji, pružajući im šansu o kojoj su samo sanjali.

Ostali nosioci koji se nadaju čudu

Od ostalih nosilaca, šansu traže Lerner Tijen (18), Frensis Tijafo (19), Fransisko Serundolo (25) i Brendon Nakašima (31). Svi oni vide priliku života da dođu do završnice jednog od najprestižnijih grend slemova i upišu se u istoriju.

Svoju veliku šansu traže i Mateo Beretini, Mateo Arnaldi, Alehandro Tabilo, Martin Landaluse, Fransisko Komesana, Rafael Kolinjon, Moiz Kuame, Zakari Svajda, Huan Manuel Serundolo i Haime Farija. Možda je među njima budući finalista - ko zna? Svaki poen je bitan!

Đokovićeva strana žrijeba - pravo minsko polje!

Na drugoj strani žrijeba, konkurencija je dosta jača i bez većih iznenađenja. Tu su i dalje Novak Đoković, Saša Zverev, Aleks de Minor, Kasper Rud, Andrej Rubljov, Karen Hačanov, Jakub Menšik i mnogi drugi.

Put do finala za njih će biti daleko teži i neizvjesniji, svaki meč će biti finale prije finala, prenosi B92.