Višković o šansama Đokovića nakon poraza Sinera: Ne otvara se

Janik Siner završio je svoje takmičenje na Rolan Garosu, nakon čega su mnogi ustvrdili da se sada otvorio put Novaku Đokoviću za osvajanje titule.

Ovo je prokomentarisao i ugledni srpski novinar Nebojša Višković.

"Mislim da više nikada neće izgubiti meč u kome je imao 6:3, 6:2, 5:1. Ali, nekako već neko vrijeme očekujemo neočekivano. Siner igra atomski tenis, ali nije supermen. Negdje je moralo da pukne – da li će to biti forma, da li će biti fizika, da li će biti povreda, danas se ispostavilo da je fizičko stanje, da se loše osjećao“, počeo je Višković.

Nebojša Višković

Govorio je Viško i o komentarima javnosti da se Sineru gleda kroz prste, ali ističe da je odgovornost na teniskim tijelima koja moraju tačno da kažu šta može, a šta ne.

A šta to znači za Novaka?

"Svi su krenuli – otvara se Novaku. Ljudi, ne otvara se Novaku, polako. Novak protiv Sinera tek u finalu može da igra, do tada paklen žrijeb – Fonseka, pa Rud, pa De Minor ili Rubljov, pa Zverev eventualno u polufinalu.. Polako, ovo može biti vjetar u leđa za Novaka, ali prva prepreka je Fonseka i neće biti laka“, rekao je on, prenosi "Sport klub".