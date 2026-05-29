Višković o šansama Đokovića nakon poraza Sinera: Ne otvara se

Janik Siner završio je svoje takmičenje na Rolan Garosu, nakon čega su mnogi ustvrdili da se sada otvorio put Novaku Đokoviću za osvajanje titule.
Ovo je prokomentarisao i ugledni srpski novinar Nebojša Višković.
"Mislim da više nikada neće izgubiti meč u kome je imao 6:3, 6:2, 5:1. Ali, nekako već neko vrijeme očekujemo neočekivano. Siner igra atomski tenis, ali nije supermen. Negdje je moralo da pukne – da li će to biti forma, da li će biti fizika, da li će biti povreda, danas se ispostavilo da je fizičko stanje, da se loše osjećao“, počeo je Višković.
Govorio je Viško i o komentarima javnosti da se Sineru gleda kroz prste, ali ističe da je odgovornost na teniskim tijelima koja moraju tačno da kažu šta može, a šta ne.
A šta to znači za Novaka?
"Svi su krenuli – otvara se Novaku. Ljudi, ne otvara se Novaku, polako. Novak protiv Sinera tek u finalu može da igra, do tada paklen žrijeb – Fonseka, pa Rud, pa De Minor ili Rubljov, pa Zverev eventualno u polufinalu.. Polako, ovo može biti vjetar u leđa za Novaka, ali prva prepreka je Fonseka i neće biti laka“, rekao je on, prenosi "Sport klub".
