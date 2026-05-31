Četvoročlana porodica poginula dok je putovala na vjenčanje: Užasna tragedija u SAD

31.05.2026 09:01

Foto: Virginia State Police / Facebook / Iuri Doncev

Četvoročlana porodica iz savezne države Masačusets poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Virdžiniji, kada se autobus zabio u više vozila među kojima je bilo i njihovo.

Prema navodima vlasti, porodica Doncev poginula je kada je turistički autobus izazvao lančani sudar na auto-putu Interstejt 95 u okrugu Staford, u noći sa četvrtka na petak oko 2.35 po lokalnom vremenu. Vozila su prethodno usporila zbog radova na putu.

Vozač autobusa oporavlja se u bolnici

Autobus je najprije udario u „Ševrolet Suburban“, koji je potom naletio na „Akuru“ u kojoj se nalazila porodica Doncev. U nesreći je poginula i 25-godišnja Prisila Mafalda iz Vustera u Masačusetsu, koja se nalazila u „Ševroletu“.

Udes u SAD-u

Više osoba zatražilo je ljekarsku pomoć zbog povreda. Jedna osoba bila je u kritičnom stanju, dok je većina povrijeđenih nakon pregleda otpuštena iz bolnice, saopštio je zdravstveni sistem Meri Vašington Heltker.

Vozač autobusa, 48-godišnji Đing S. Dong sa Stejten Ajlenda u Njujorku, optužen je za dva krivična djela ubistva iz nehata, a policija savezne države Virdžinije navela je da su moguće i dodatne optužnice. Kancelarija okružnog tužioca okruga Staford saopštila je da je Dong uhapšen te da će ostati u pritvoru dok se liječi od povreda zadobijenih u nesreći.

Udes u SAD-u

Tužioci su objavili da prvo sudsko ročište neće biti zakazano prije njegovog otpusta iz bolnice, a sudija je odobrio da ostane u pritvoru bez mogućnosti kaucije do tada. Dodali su da postoji dovoljno osnova za sumnju da je Dong „vozio na nemaran način“.

Vozačevo poznavanje engleskog biće jedan od elemenata istrage

Nesreću istražuje Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja, čija je istraga odvojena od policijske i mogla bi trajati mjesecima. Član odbora Tom Čepmen otkrio je tek nekoliko novih detalja, ali je rekao da se autobus kretao velikom brzinom.

„Prilično je jasno da, ako je uopšte bilo kočenja, ono je bilo minimalno s obzirom na brzinu i silinu sudara“, rekao je Čepmen.

Autobus, koji je prevozio putnike iz Njujorka prema Sjevernoj Karolini, bio je u vlasništvu kompanije "I end Pi Travel iz Kings Mauntina" u Sjevernoj Karolini.

Čepmen je dodao da će vozačevo poznavanje engleskog jezika biti jedan od elemenata istrage. Američki ministar saobraćaja Šon Dafi, pozivajući se na policijske informacije, objavio je na društvenim mrežama da Dong, koji je rođen u Kini, ne govori engleski.

Porodica 2008. emigrirala iz Moldavije u SAD

Dmitri Doncev (45) radio je kao medicinski tehničar u bolnici Holiok Medikal Center. Njegova supruga Ekaterina Doncev (44) bila je frizerka, a prema riječima članova porodice danima je pripremala poslastice za porodično vjenčanje.

Porodica je 2008. godine emigrirala iz Moldavije u Sjedinjene Američke Države i nastanila se u gradu Grinfildu u Masačusetsu. Dmitri i njegov brat Juri putovali su prema Južnoj Karolini u odvojenim vozilima, nastojeći da cijelim putem ostanu zajedno.

Vjenčanje će se danas ipak održati u Južnoj Karolini, ali će poslužiti i kao prilika za oproštaj od Dmitrija i Ekaterine Doncev te njihove djece Emili i Marka, potvrdila je članica porodice Karolina Bublik.

„U jednom trenutku su se razdvojili. Dmitri je rekao: ‘Ti nastavi, ja ću vas stići kasnije.’ Bio je to veliki šok kada je Juri stigao u kuću. Dmitri je trebalo da dođe otprilike u isto vrijeme. Kada se njegov automobil nije pojavio i nije se javljao na telefon, porodica je počela da paniči“, ispričala je Karolina Bublik.

