Oružane snage Ukrajine često iz dronova bacaju eksplozivne naprave koje liče na svakodnevne predmete, uključujući novčanike i dječije igračke, rečeno je agenciji TASS u pres-službi Ruske nacionalne garde.

Ratni inženjer sa nadimkom Zubr izjavio je da ukrajinski vojnici često "prerušavaju" eksploziv u privlačne predmete, kao što su novčanici, gomile novca, pametni telefoni i dječije igračke.

"Oni to izbacuju sa dronova. Naročito je važno da upozorimo djecu na to", naveo je Zubr, prenosi Srna.