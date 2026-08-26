Ukrajinci bacaju eksplozivne naprave koje liče na dječije igračke

Autor:ATV redakcija
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Oružane snage Ukrajine često iz dronova bacaju eksplozivne naprave koje liče na svakodnevne predmete, uključujući novčanike i dječije igračke, rečeno je agenciji TASS u pres-službi Ruske nacionalne garde.
Ratni inženjer sa nadimkom Zubr izjavio je da ukrajinski vojnici često "prerušavaju" eksploziv u privlačne predmete, kao što su novčanici, gomile novca, pametni telefoni i dječije igračke.
"Oni to izbacuju sa dronova. Naročito je važno da upozorimo djecu na to", naveo je Zubr, prenosi Srna.
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