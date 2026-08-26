Logo

Ukrajinci bacaju eksplozivne naprave koje liče na dječije igračke

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 12:14

Komentari:

0
На фотографији коју је у суботу, 22. августа 2026. године, објавила прес-служба 93. одвојене механизоване бригаде „Холодни Јар“ Оружаних снага Украјине, украјински војници ходају улицом у граду Дружкивка на линији фронта, у Доњецкој области, Украјина.
Foto: Tanjug/IrynaRybakova/Ukraine'sMechanizedBrigade/AP

Oružane snage Ukrajine često iz dronova bacaju eksplozivne naprave koje liče na svakodnevne predmete, uključujući novčanike i dječije igračke, rečeno je agenciji TASS u pres-službi Ruske nacionalne garde.

Ratni inženjer sa nadimkom Zubr izjavio je da ukrajinski vojnici često "prerušavaju" eksploziv u privlačne predmete, kao što su novčanici, gomile novca, pametni telefoni i dječije igračke.

"Oni to izbacuju sa dronova. Naročito je važno da upozorimo djecu na to", naveo je Zubr, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ukrajina

vojska

eksplozivna naprava

Bomba

Sukob

Komentari (0)

Više iz rubrike

Објављена мапа, још један снажан топлотни талас, шести ове сезоне, шири се над јужном и средњом Европом

Svijet

Nema kraja: Stručnjaci objavili "paklenu mapu", a na njoj je i Balkan

4 h

0
еври новац паре валута кеш

Svijet

Njemačka banka finansirala jedan od najvećih bordela u Evropi: Sada je pod istragom

4 h

1
Црно-бијела слика ужурбане улице у Сурјабинајаку, Непал, са људима и возилима.

Svijet

Prijeti li čovječanstvu kolaps: Svijet se suočava sa istorijskim padom broja stanovnika

4 h

0
Гину због лајкова, нови тренд залудио младе: Возе у контра смјеру, све снимају и објављују!

Svijet

Ginu zbog lajkova, novi trend zaludio mlade: Voze u kontra smjeru, sve snimaju i objavljuju!

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

07

Crveni se mapa BiH, dva dijela posebno na udaru

16

01

Lovci spasili medvjedića iz duboke jame - VIDEO

15

55

Četvorogodišnjeg dječaka ugrizao poskok

15

52

Transportovana trudnica iz Trebinja u Banjaluku

15

34

Tramp o pregovorima sa Iranom: Ne žuri mi se

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima