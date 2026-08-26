Ginu zbog lajkova, novi trend zaludio mlade: Voze u kontra smjeru, sve snimaju i objavljuju!

Dugi mjesec avgust obično je jedan od najtežih perioda za policiju, jer su škole zatvorene zbog ljetnjeg raspusta, a mnogi mladi imaju mnogo slobodnog vremena.

Od takozvanih „tinejdžerskih preuzimanja“ javnih prostora u Sjedinjenim Američkim Državama, koja su dovela do uvođenja policijskog časa, do „blekaut izazova“, tokom kojeg se korisnici namjerno guše, viralni i povremeno opasni izazovi koje podstiču društvene mreže postali su privlačni dijelu mladih.

Ovog ljeta, međutim, širom Velike Britanije i Irske pojavio se novi, opasan trend. Grupe uglavnom mlađih muškaraca snimaju vožnju automobilima u suprotnom smjeru, a zatim takve snimke objavljuju na internetu.

'WANT ME TO KILL SOMEONE?' How reckless drivers are risking lives for likes in TikTok trend… with sick videos STILL being posted after horror crashhttps://t.co/9dlrGTn7EN — Ricky Freelove (@RickyJFreelove) August 24, 2026

Britanska vlada pozvala je u ponedjeljak kompanije koje upravljaju društvenim mrežama da uklanjaju snimke koji veličaju opasnu vožnju, nakon niza smrtonosnih saobraćajnih nesreća u Velikoj Britaniji i Irskoj u kojima su učestvovali vozači koji su automobilima išli u suprotnom smjeru na glavnim saobraćajnicama.

Zbog toga su se tehnološke kompanije našle pod pritiskom, nakon izvještaja o viralnim snimcima rizične vožnje koji kruže internetom. Lokalni zvaničnici upozoravaju da se „lajkovima“ na društvenim mrežama daje prednost u odnosu na bezbjednost nedužnih ljudi.

Vlasti istražuju tačne uzroke najnovijih nesreća.

Jedan od incidenata dogodio se tokom vikenda u blizini Midlzbroa, na sjeveru Engleske, kada su poginula dva policajca i petoro mladih ljudi nakon što se automobil koji se kretao pogrešnom stranom puta sudario sa obilježenim policijskim vozilom.

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Petoro ljudi koji su se nalazili u automobilu marke „Folksvagen Pasat“ imali su između 17 i 23 godine, saopštila je policija. Na sada obrisanom TikTok nalogu, za koji se vjeruje da je pripadao jednom od tinejdžera poginulih u nesreći, pronađen je snimak objavljen u martu 2025. godine na kojem se on i još četvorica mladih ljudi navodno nalaze u policijskoj potjeri, objavio je Bi-Bi-Si.

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Na drugom snimku sa istog profila, prema navodima Bi-Bi-Sija, vidi se brzinomjer koji pokazuje 100 milja na sat, odnosno oko 160 kilometara na sat.

Ubrzo su uslijedili brojni izrazi saučešća i počasti dvojici policajaca koji su izgubili život. Riječ je o Metjuu Blejdsu (37) i Tomu Klouu (38).

Policija je u ponedjeljak kasnije saopštila da je u okviru istrage kriminalnih aktivnosti koje su se dogodile prije nesreće uhapšeno 12 osoba. Policija je prethodno primila više prijava o dva vozila koja su se kretala izuzetno opasno, uključujući i jedno za koje je navedeno da je „udaralo u objekte“.

Upozorenje tehnološkim kompanijama

Britanski ministar odbrane Luk Polard pozvao je u ponedjeljak društvene mreže da uklanjaju sadržaj koji prikazuje rizičnu vožnju, uključujući automobile koji se kreću pogrešnom stranom puta.

„Na društvenim mrežama postoji mnogo sadržaja u kojem ljudi slave opasnu vožnju, nepropisnu vožnju našim putevima, vožnju pogrešnom stranom puta i krajnje neodgovorno ponašanje“, rekao je Polard za Bi-Bi-Si.

„Već smo razgovarali sa tim kompanijama kao vlada i poručili im da ćemo koristiti ovlašćenja iz Zakona o bezbjednosti na internetu kako bismo obezbijedili uklanjanje opasnog sadržaja“, dodao je Polard, misleći na britanski zakon kojim se od tehnoloških kompanija zahtijeva da korisnike zaštite od nezakonitog i štetnog sadržaja.

Britanski premijer Endi Bernam kasnije je rekao da ljudi koji objavljuju snimke kojima se veliča opasna vožnja „rade nešto zaista gnusno“.

Nakon najnovije nesreće, TikTok je saopštio da pažljivo prati sadržaj na internetu povezan sa incidentom i da uklanja snimke i naloge koji krše pravila platforme.

Kompanija Meta, koja je vlasnik Fejsbuka i Instagrama, navodi da uklanja sadržaj koji promoviše „visokorizične viralne izazove“, dok se snimci neodgovorne vožnje koji mogu dovesti do teških povreda ili smrti ograničavaju korisnicima mlađim od 18 godina, osim kada je riječ o fiktivnom ili profesionalnom sadržaju.

„Neodgovorno i opasno“

Incident kod Midlzbroa nije usamljen slučaj. Lokalni zvaničnici upozoravaju na opasnosti ovog trenda na društvenim mrežama, posebno nakon nekoliko drugih smrtonosnih saobraćajnih nesreća.

Početkom avgusta petoro tinejdžera poginulo je u sudaru dva vozila u Irskoj nakon što su automobilom vozili u suprotnom smjeru na auto-putu. Tri žene i dječak koji su se nalazili u drugom vozilu prebačeni su u bolnicu sa teškim povredama.

Komesar irske policije Garda Džastin Keli rekao je tada da je incident pokazao koliko je „neodgovorna i opasna vožnja pogrešnom stranom auto-puta“, dodajući da misli na sve povrijeđene.

„Ono što ovakvo nepromišljeno ponašanje čini još užasnijim jeste činjenica da se u nekim slučajevima radi zbog lajkova na društvenim mrežama, bez obzira na potencijalno razarajući uticaj na nedužne ljude i njih same“, rekao je Keli.

Takođe, početkom ovog mjeseca, irska policija uputila je apel za svjedoke nakon što se automobil sa osmoricom mladića direktno sudario sa drugim vozilom dok se kretao sjevernom trakom južnog kolovoza auto-puta u blizini Dablina. U nesreći je više ljudi teško povrijeđeno.

Pravi obim ovog trenda na društvenim mrežama još nije poznat, ali je irski javni servis RTE u ponedjeljak objavio da su ove godine u Irskoj zabilježena 62 slučaja vožnje u suprotnom smjeru na auto-putevima. Podaci su preuzeti od tijela zaduženog za nadzor irskih puteva i javnog transporta, a broj incidenata je za 32 odsto veći nego u istom periodu prošle godine.

„Neodgovorna vožnja nije nova pojava, ali sada može da bude snimljena i emitovana milionima ljudi zbog pregleda, lajkova i pratilaca. Tako opasnost postaje sadržaj“, rekla je Meri Ejken, profesorka sajber-psihologije sa Univerziteta Kapital Teknolodži u Vašingtonu.

Ejken je za Bi-Bi-Si rekla da vjeruje da samo snimanje rizične vožnje kod vozača stvara „prividnu udaljenost od stvarne opasnosti“.

„Vjerujem da ono što rade počinje da im djeluje kao igra ili nastup uživo, dok broj lajkova, pregleda i pratilaca pruža vidljivu i neposrednu društvenu nagradu“, rekla je ona.

Prema njenim riječima, društvenim mrežama trebalo bi da bude „izuzetno jednostavno“ da uklone sadržaj koji veliča ovakvo „kriminalno i visokorizično ponašanje“.

TikTok je saopštio da uklanja sadržaj koji veliča nasilje ili promoviše kriminal koristeći različite metode, uključujući ljudsku moderaciju, tehnologije za automatsko otkrivanje i prijave korisnika.

Kompanija je navela da je između januara i marta ove godine 99,1 odsto sadržaja koji je uklonjen zbog kršenja pravila o nasilnom i kriminalnom ponašanju uklonjeno prije nego što su ga korisnici prijavili.

„Obožavani sin i brat“

Met Stori, policijski komesar oblasti Klivlend, gdje se dogodila nesreća kod Midlzbroa, rekao je da je prerano govoriti o uzroku sudara. Ipak, istakao je da je bilo kakvo snimanje tokom vožnje „apsolutno smiješno i idiotsko“.

„Zabrinjavajuće je ako takvo ponašanje postaje sve učestalije, jer je izuzetno opasno“, rekao je on za Bi-Bi-Si Radio 4.

Polard je dodao da želi da sačeka rezultate policijske istrage kako bi mogao da „razumije šta se tačno dogodilo u ovoj tragediji“.

U porukama posvećenim stradalim policajcima, koje je objavila policija, porodica Toma Kloua opisala ga je kao „heroja koji je bio spreman da pomogne bilo kome, iz bilo kog razloga“.

Supruga Metjua Blejdsa opisala ga je kao „obožavanog sina i brata, savršenog zeta i najzabavnijeg ujaka“.

(Telegraf)