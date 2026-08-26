Očekuje se da Južna Koreja od „TikToka” zaradi 25 milijardi evra do 2030. godine

TikTok bi privredi Južne Koreje trebalo da donese zaradu od 40 biliona vona, odnosno 25 milijardi evra do 2030. godine, objavljeno je danas u izvještaju te kompanije.

Kako se očekuje, doprinos južnokorejskoj privredi trebalo bi da bude ostvaren putem promocije južnokorejske kulture, poznate i kao "K-kulture".

Izvještaj, koji su zajedno objavili TikTok i globalna konsultantska firma Kirni, u anketi je obuhvatio je 3.300 potrošača starosti od 16 do 49 godina u deset zemalja i pružio kvantitativnu analizu kako je zajednica obožavalaca korejske pop muzike, stvorena na TikToku, uticala na lokalnu ekonomiju i njene glavne industrije.

"TikTok ne samo da pojačava globalno interesovanje za K-kulturu, već je u velikoj mjeri doprinio stvarnoj kupovini proizvoda povezanih sa K-kulturom", rekao je Čung Tae-hvan, partner u južnokorejskom ogranku firme Kirni.

Prema istraživanju, 88 odsto korisnika je reklo da im je TikTok pomogao da otkriju korejsku kulturu, dok je 69 odsto reklo da im je sklonost ka njoj porasla nakon korišćenja platforme.

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Više od polovine, odnosno 55 odsto, reklo je da je kupilo korejske proizvode nakon što je konzumiralo sadržaj o korejskoj kulturi na TikToku.

Očekuje se da će ekonomski uticaj TikToka na Južnu Koreju porasti za 29 odsto, sa 31,3 biliona vona ove godine na oko 40,6 biliona u 2030. godini, navodi se u izvještaju.

Izraženo u evrima, u pitanju je povećanje sa 19 na 25 milijardi, prenosi Tanjug.