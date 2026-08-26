Obustavljeni procesi obrađivanja viza

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa obustavila je procese obrađivanja viza za imigrante u ambasadama širom svijeta, kako bi se organizovalo obučavanje konzularnih službenika da detaljno obrade podnosioce zahtjeva kojima je možda potrebna pomoć američke vlade, javio je list "Fajnanšel tajms", pozivajući se na neimenovane izvore.

Prema pisanju lista, podnosioci zahtjeva kojima je bio zakazan intervju u ambasadama i konzulatima SAD dobili su obavještenje putem mejla da se njihov intervju odgađa i da će kasnije biti obaviješteni o novim datumima.

Iz Stejt departmenta se nisu oglasili u vezi s tim kada će biti organizovani intervjui sa podnosiocima zahtjeva, piše TASS.

Predstavnici Stejt departmenta rekli su da je globalna inicijativa obuke za službenike u ambasadama i konzulatima SAD pokrenuta kako bi službenici mogli da osiguraju da oni koji dobiju vize ne budu teret društvu i da se ne oslanjaju na državnu pomoć koja je rezervisana za američke državljane kojima je već potrebna.

Stejt department je u januaru ove godine suspendovao izdavanje viza za državljane 75 zemalja, prenosi Srna.