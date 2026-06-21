Radnik odbranio titulu u Lionu

Izabranici Igora Mihajlovića ostvarili su maksimalan učinak - u šest utakmica ostvarili su svih šest pobjeda.

"Prvo hoću da pohvalim moje momke na sjajnom ponašanju. Osvjetlali su obraz na terenu i van terena. Čestitam im na trijumfu, odbranili smo titulu. Odigrali su šest utakmica i svih šest dobili, što nije nimalo lako po ovakvoj vrućini. Svaka im čast, dali su stvarno sve od sebe. Nadam se da će sva djeca pamtiti ovo naše putešestvije. Svake godine ide sve više djece, što znači da radimo dobar posao. Mislim da će narednih godina biti sve bolje i bolje", istakao je Mihajlović.

Ekipa dobojskog Finda do 18 godina zauzela je četvrto mjesto, dok su njihovi vršnjaci iz ekipe Glasinca sa Sokoca eliminisani u grupnoj fazi.

(Glas Srpske)