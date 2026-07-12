Tramp odobrio otvaranje mosta između Kanade i Sjedinjenih Država

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp odobrio je otvaranje mosta na rijeci Detroit koji će povezati Sjedinjene Države i Kanadu.
Očekuje se da će međunarodni most "Gordi Hau" biti otvoren 27. jula, 13 godina poslije pokretanja projekta i nakon što je Tramp odustao od svojih primjedaba na taj projekat, prenosi "Fajnenšel tajms".
"Neka obje zemlje imaju mnogo godina uspjeha sa ovim divnim novim projektom", poručio je Tramp.
Most vrijednosti 4,5 milijardi dolara dugo je bio predmet sporova u odnosima SAD i Kanade, koji su se dodatno pogoršali tokom Trampovog drugog predsjedničkog mandata.
Tramp je izjavio u februaru da neće dozvoliti otvaranje mosta sve dok Kanada u potpunosti ne nadoknadi uloženi novac Sjedinjenim Državama, prenosi Srna
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