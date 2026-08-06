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CBBiH predala zahtjev za SEPA: Pogledajte šta ovo znači za građane

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ATV redakcija
06.08.2026 10:34

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ЦББиХ предала захтјев за СЕПА: Погледајте шта ово значи за грађане
Foto: ATV

Centralna banka BiH zvanično je aplicirala za pristupanje SEPA području, što će donijeti brže i znatno jeftinije prekogranične transakcije u evrima.

CBBiH podnijela aplikaciju za ulazak u SEPA područje: Građanima i privredi stižu milionske uštede kroz jeftinija plaćanja

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) danas je zvanično aplicirala za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u evrima (SEPA). Ovim je napravljen jedan od najvažnijih koraka ka integraciji zemlje u evropski platni prostor, što je projekat koji je CBBiH pokrenula prije dvije godine i postavila ga kao strateški prioritet.

Evropsko platno vijeće i druga nadležna tijela sada započinju detaljnu analizu dostavljene dokumentacije. Po eventualnom donošenju pozitivne odluke i formalnom prijemu, slijedi faza tehničkih i operativnih priprema. Komercijalne banke imaće zadatak da svoje IT i poslovne sisteme usklade sa SEPA standardima, pa se prve SEPA transakcije mogu očekivati najranije šest mjeseci nakon zvaničnog ulaska.

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SEPA sistem trenutno obuhvata svih 27 članica Evropske unije i još 14 evropskih zemalja, među kojima su Velika Britanija, Švajcarska, ali i zemlje regiona Srbija, Crna Gora, Albanija i Sjeverna Makedonija.

Uštede do 100 miliona evra

Ulazak u SEPA sistem donosi ogromne i direktne koristi svim građanima, privrednim subjektima i bankarskom sektoru. Ključna prednost su mnogo brža, sigurnija i drastično jeftinija prekogranična plaćanja u evrima. Iskustva zemalja Zapadnog Balkana koje su već deo ovog sistema pokazuju da su naknade za međunarodne transakcije smanjene od 50 pa čak do 94 odsto. Prema procjenama Svjetske banke, uštede na naknadama u BiH mogle bi iznositi oko 100 miliona evra.

Za građane to znači da će novac iz inostranstva stizati znatno brže i uz minimalne troškove. To je od posebnog značaja za dijasporu koja živi u SEPA zemljama i godišnje u BiH preko doznaka šalje oko četiri milijarde KM.

S druge strane, za domaće kompanije ovo znači niže troškove platnog prometa, lakše poslovanje sa evropskim partnerima i veću konkurentnost, naročito ako se ima u vidu da BiH više od 80 odsto svoje spoljnotrgovinske razmjene ostvaruje upravo sa državama članicama SEPA područja.

Iz CBBiH su naglasili da je ova aplikacija rezultat intenzivnog rada njihovih službenika, te su izrazili zahvalnost entitetskim ministarstvima finansija, agencijama za bankarstvo, Udruženju banaka BiH, kao i međunarodnim partnerima Švajcarskom državnom sekretarijatu za ekonomske poslove (SECO), Ambasadi Švajcarske, Svjetskoj banci, Evropskoj komisiji i Delegaciji EU u BiH na pruženoj stručnoj i tehničkoj podršci.

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Centralna banka BiH

SEPA

Plaćanje

transakcija

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