Neki vraćeni sa granice: Jedna greška vas može koštati odmora

Hiljade građana Srbije svakog dana pakuju kofere i kreću u inostranstvo na svoj godišnji odmor, ali mnogi ne znaju da ih na granici može sačekati neprijatno iznenađenje.

Naime, jedna neplaćena saobraćajna kazna ili neriješen prekršajni postupak mogu biti dovoljan razlog da putnicima bude zabranjen izlazak iz zemlje. Iako mnogi misle da sitne kazne "mogu da sačekaju", praksa pokazuje drugačije.

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Ukoliko se prilikom pasoške kontrole u sistemu pojavi podatak o neizmirenoj obavezi ili aktivnoj naredbi za dovođenje, putnik može biti izdvojen i vraćen sa graničnog prelaza.

Zabilježeno najmanje šest slučajeva vraćanja sa granice

Prema informacijama stručnjaka, u posljednjih desetak dana zabilježeno je najmanje šest slučajeva u kojima su građani Srbije zaustavljeni prilikom pokušaja izlaska iz zemlje. Među njima su bili putnici iz Beograda, Novog Sada, Pančeva, Niša, Zaječara i drugih gradova.

Šok na graničnom prelazu

Jedan slučaj posebno je privukao pažnju. Na graničnom prelazu Preševo, muškarac koji je sa djevojkom krenuo autobusom na ljetovanje morao je da napusti vozilo i prekine putovanje.

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Iako je aranžman bio plaćen i sve spremno za odmor, problem je napravila neplaćena prekršajna kazna od svega 3.000 dinara.

Kako piše "Mondo", njegova djevojka nastavila je putovanje sama, dok je on ostao u Srbiji.

Kako izgleda pasoška kontrola i šta kažu stručnjaci?

Stručnjaci upozoravaju sve koji planiraju putovanje da prije polaska obavezno provjere da li imaju dugovanja ili neriješene postupke.

"Čim stave vaš pasoš tamo gdje treba da ga očitaju i izađe im podatak da nešto nije u redu, neće vas pustiti da pređete granicu, izdvojiće vas sa strane", navodi se na Jutjub kanalu "Autoinfo".

Vodič za provjeru

Prva provjera može se obaviti putem Registra neplaćenih novčanih kazni. Postupak je jednostavan:

Unosi se ime, prezime i jedinstveni matični broj građana (JMBG). Sistem nakon toga prikazuje da li postoje neizmirene obaveze.

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Pored toga, građani mogu provjeriti i da li se protiv njih vodi prekršajni postupak, kao i da li je izdata naredba za dovođenje.

Šta uraditi ako dug postoji?

Ukoliko se utvrdi da postoji dug ili neriješen postupak, procedura nalaže sljedeće korake:

Javiti se nadležnom sudu. Izmiriti obavezu ili dati traženu izjavu. Preuzeti potvrdu koju sud izdaje. Potvrda se prosljeđuje Ministarstvu unutrašnjih poslova kako bi se prepreka uklonila iz evidencije.

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U suprotnom, neprijatno iznenađenje može uslijediti baš onda kada su koferi već spakovani, a putovanje do mora počelo.

Zato stručnjaci apeluju: nekoliko minuta provjere prije polaska može spasiti od gubitka novca, vremena i - propalog ljetovanja.