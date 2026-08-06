Cijene dizela divljaju: Stiže novo poskupljenje

Unazad mjesec dana, gorivo konstantno poskupljuje, a, po svemu sudeći, tako će biti i u narednom periodu.

Trenutno, cijena dizela na pojedinim benzinskim pumpama ide i do 3,42 KM po litru.

Kako su za Srpskainfo potvrdili u Grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske, dizel košta od 3,27 do 3,42 KM.

"Poskupljenja na benzinskim pumpama u Srpskoj na snazi su negd‌je od početka jula. Razlog su dešavanja na Bliskom istoku, koja uslovljavaju poskupljenje sirove nafte. S obzirom na kretanje cijene sirove nafte, gorivo na pumpama bi moglo još da poskupi. To će, prije svega, uraditi one pumpe na kojima je, trenutno, cijena dizela niža, a koje gorivo nabavljaju skuplje", kažu u ovoj grupacji.

Podsjetimo, litar dizela početkom jula u prosjeku je koštao 2,7 KM, što znači da je sada skuplji za nekih 60-70 feninga po litru. Praktično, vozači rezervoar od 50 litara, trenutno, plaćaju skuplje za najmanje 30 KM nego prije mjesec dana.

Prije izbijanja sukoba na Bliskom istoku, litar dizela u Srpskoj u prosjeku je koštao 2,3 KM. To znači da, u odnosu na prije 5 mjeseci, vozači litar dizela danas plaćaju za 1,1 KM skuplje. Tačnije, za rezervoar od 50 litara koji je početkom marta koštao oko 115 maraka, danas je potrebno izdvojiti 165 KM.

Po izbijanju rata na Bliskom istoku, litar dizela u Srpskoj, u jednom momentu, koštao je i 4 KM, prenosi Srpskainfo.