Logo

Cijene dizela divljaju: Stiže novo poskupljenje

Autor:

ATV redakcija
06.08.2026 07:50

Komentari:

4
Бензинска станица, бензинска пумпа или само пумпа, је објекат који служи за сипање горива за моторна возила.
Foto: ATV

Na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj cijena dizela opet raste.

Unazad mjesec dana, gorivo konstantno poskupljuje, a, po svemu sudeći, tako će biti i u narednom periodu.

Trenutno, cijena dizela na pojedinim benzinskim pumpama ide i do 3,42 KM po litru.

Kako su za Srpskainfo potvrdili u Grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Srpske, dizel košta od 3,27 do 3,42 KM.

"Poskupljenja na benzinskim pumpama u Srpskoj na snazi su negd‌je od početka jula. Razlog su dešavanja na Bliskom istoku, koja uslovljavaju poskupljenje sirove nafte. S obzirom na kretanje cijene sirove nafte, gorivo na pumpama bi moglo još da poskupi. To će, prije svega, uraditi one pumpe na kojima je, trenutno, cijena dizela niža, a koje gorivo nabavljaju skuplje", kažu u ovoj grupacji.

Podsjetimo, litar dizela početkom jula u prosjeku je koštao 2,7 KM, što znači da je sada skuplji za nekih 60-70 feninga po litru. Praktično, vozači rezervoar od 50 litara, trenutno, plaćaju skuplje za najmanje 30 KM nego prije mjesec dana.

Prije izbijanja sukoba na Bliskom istoku, litar dizela u Srpskoj u prosjeku je koštao 2,3 KM. To znači da, u odnosu na prije 5 mjeseci, vozači litar dizela danas plaćaju za 1,1 KM skuplje. Tačnije, za rezervoar od 50 litara koji je početkom marta koštao oko 115 maraka, danas je potrebno izdvojiti 165 KM.

Po izbijanju rata na Bliskom istoku, litar dizela u Srpskoj, u jednom momentu, koštao je i 4 KM, prenosi Srpskainfo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dizel cijena

cijena dizela

Cijene goriva

ekonomija

Republika Srpska

Komentari (4)

Pročitajte više

Вашингтон Пост тврди: Трамп критиковао Хегсета

Svijet

Vašington Post tvrdi: Tramp kritikovao Hegseta

3 h

0
Пиштољ, оружје

Svijet

Otac namamio pedofila u kuću, pa ga upucao: Detalji drame koja trese Ameriku

3 h

0
Познати трговински ланац затвара 50 продавница

Svijet

Poznati trgovinski lanac zatvara 50 prodavnica

3 h

0
Храм Пребиловци годишњица

Republika Srpska

Liturgija povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima

3 h

0

Više iz rubrike

Кукуруз такође и куруз или мумуруз је велика једногодишња биљка поријеклом из Средње и Јужне Америке

Društvo

Suša prži usjeve u BiH, neizbježno poskupljenje hrane

3 h

0
Страшно страдање Свете Христине: Бацили је у море, а онда је услиједило чудо

Društvo

Strašno stradanje Svete Hristine: Bacili je u more, a onda je uslijedilo čudo

3 h

0
Превод на српски (ијекавица): Подручја ријеке Дунав која су обично под водом остала су изложена усљед суше у Рашови, у Румунији, у понедјељак, 3. августа 2026. године.

Društvo

Dunav se povukao, brodovi stali: Ovakve prizore ne pamte ni penzionisani kapetani

12 h

0
Црква

Društvo

Svaki Srbin SUTRA DO PONOĆI mora da ispuni važan zadatak

13 h

0

  • Najnovije

10

43

Osumnjičeni za pomaganje u napada na Dabića ide na slobodu: Nikoliću predložen kućni pritvor

10

39

Obilježavanje 31 godine od egzodusa i stradanja Srba u zločinačkoj akciji "Oluja"

10

37

Prebilovci simbol srpskog stradanja: Služena liturgija u Hramu Hristovog vaskrsenja

10

34

CBBiH predala zahtjev za SEPA: Pogledajte šta ovo znači za građane

10

20

Vrućina mijenja dejstvo lijekova: Ova grupa ljudi mora posebno paziti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima