Preminuo čuveni golman

Autor:ATV redakcija
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Mateuš Bak, bivši golman Lehije iz Gdanjska, preminuo je u 44. godini, a tužnu vijest potvrdio je i pomenuti poljski klub.
Bak je preminuo u ponedjeljak, 3. avgusta, a o njegovoj smrti nije objavljeno mnogo detalja.
"Tužna vijest stigla je do cijele zajednice Lehije Gdanjsk. Mateuš Bak, legendarni golman koji je predvodio tim od A-klase do Ekstraklase, preminuo je u 44. godini. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici i voljenima", piše u objavi poljskog kluba.
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Zbog ove tragedije se oglasila i Aleksandra Dulkjevič, gradonačelnica Gdanjska.
"Sa velikom tugom primila sam vijest o smrti Mateuša Baka, golmana koji će zauvijek ostati deo istorije Lehije Gdanjsk. Bio je ne samo vrhunski sportista, već prije svega čovjek koji je svim srcem volio svoj klub", navela je ona i dodala:
"U najtežim trenucima bio je oslonac Lehije, a nakon završetka karijere posvetio se radu sa mladim fudbalerima (bio trener golmana), učeći ih da je igranje za Lehiju čast i ponos. Svojim djelima godinama je pokazivao koliko je bio vezan za klub i grad. Njegovoj porodici, prijateljima i cijeloj zajednici Lehije upućujem iskreno saučešće. Neka sjećanje na Mateuša Baka zauvijek ostane sa nama".
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Mateuš Bak je rođen 24. februara 1983. godine u Poljskoj, a još kao omladinac stigao je u Lehiju tokom devedesetih godina. Bio je jedan od ključnih igrača u periodu kada je klub prolazio turbulentan put od nižeg ranga takmičenja do poljske Ekstraklase.
Dres Lehije nosio je od 2001. do 2011. godine (igrao i za drugi tim), a potom se u isti klub vratio i igrao od 2013. do 2017. Tokom karijere branio je i za Vislu Plok, Podbeskidžje Bjeljsko-Bjala i Etar 1924.
Smutne wieści dotarły do całej społeczności Lechii Gdańsk. W wieku 43 lat zmarł Mateusz Bąk - legendarny bramkarz, który wraz z Biało-Zielonymi przebył drogę z A-Klasy do Ekstraklasy. — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) August 3, 2026
Rodzinie i bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia 🕯️ pic.twitter.com/7nNrOZ2rvv
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