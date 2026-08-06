Logo

Preminuo čuveni golman

Autor:

ATV redakcija
06.08.2026 09:03

Komentari:

0
Преминуо чувени голман

Mateuš Bak, bivši golman Lehije iz Gdanjska, preminuo je u 44. godini, a tužnu vijest potvrdio je i pomenuti poljski klub.

Bak je preminuo u ponedjeljak, 3. avgusta, a o njegovoj smrti nije objavljeno mnogo detalja.

"Tužna vijest stigla je do cijele zajednice Lehije Gdanjsk. Mateuš Bak, legendarni golman koji je predvodio tim od A-klase do Ekstraklase, preminuo je u 44. godini. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici i voljenima", piše u objavi poljskog kluba.

Креденац

Stil

Bakin kredenac iz Jugoslavije opet u modi: Simbol nostalgije osvaja savremene kuhinje

Zbog ove tragedije se oglasila i Aleksandra Dulkjevič, gradonačelnica Gdanjska.

"Sa velikom tugom primila sam vijest o smrti Mateuša Baka, golmana koji će zauvijek ostati deo istorije Lehije Gdanjsk. Bio je ne samo vrhunski sportista, već prije svega čovjek koji je svim srcem volio svoj klub", navela je ona i dodala:

"U najtežim trenucima bio je oslonac Lehije, a nakon završetka karijere posvetio se radu sa mladim fudbalerima (bio trener golmana), učeći ih da je igranje za Lehiju čast i ponos. Svojim djelima godinama je pokazivao koliko je bio vezan za klub i grad. Njegovoj porodici, prijateljima i cijeloj zajednici Lehije upućujem iskreno saučešće. Neka sjećanje na Mateuša Baka zauvijek ostane sa nama".

Еурохерц

BiH

Preminuo jedan od osnivača Euroherca Drago Galić

Mateuš Bak je rođen 24. februara 1983. godine u Poljskoj, a još kao omladinac stigao je u Lehiju tokom devedesetih godina. Bio je jedan od ključnih igrača u periodu kada je klub prolazio turbulentan put od nižeg ranga takmičenja do poljske Ekstraklase.

Dres Lehije nosio je od 2001. do 2011. godine (igrao i za drugi tim), a potom se u isti klub vratio i igrao od 2013. do 2017. Tokom karijere branio je i za Vislu Plok, Podbeskidžje Bjeljsko-Bjala i Etar 1924.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

In memoriam

Mateuš Bak

Komentari (0)

Više iz rubrike

Винисијус на мечу против Бајерна

Fudbal

Borba Arsenala i Real Madrida oko Vinisijusa

12 h

0
Предсједник ФИФА Ђани Инфантино гестикулира док стиже на жријебање за Свјетско првенство у фудбалу 2026. у Кенеди центру у Вашингтону, у петак, 5. децембра 2025.

Fudbal

Infantino našao saveznika i nudi mu finale Mundijala

13 h

0
фудбалери Радника утакмица фудбал

Fudbal

Premijer liga: Radnik kreće iz Sarajeva

15 h

0
Звезда поклекла у Мађарској, Хапоел има гол предности пред реванш

Fudbal

Zvezda poklekla u Mađarskoj, Hapoel ima gol prednosti pred revanš

1 d

0

  • Najnovije

10

43

Osumnjičeni za pomaganje u napada na Dabića ide na slobodu: Nikoliću predložen kućni pritvor

10

39

Obilježavanje 31 godine od egzodusa i stradanja Srba u zločinačkoj akciji "Oluja"

10

37

Prebilovci simbol srpskog stradanja: Služena liturgija u Hramu Hristovog vaskrsenja

10

34

CBBiH predala zahtjev za SEPA: Pogledajte šta ovo znači za građane

10

20

Vrućina mijenja dejstvo lijekova: Ova grupa ljudi mora posebno paziti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima