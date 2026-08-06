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Преминуо један од оснивача Еурохерца Драго Галић

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 08:48

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Еурохерц
Фото: Screenshot / YouTube

Драго Галић из Широког Бријега, један од оснивача Еурохерца и дугогодишњи руководилац у сектору осигурања, преминуо је у 73. години живота.

Галић је рођен 1954. године у Љуботићима, а највећи дио живота провео је у Широком Бријегу.

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У Еурохерц је дошао с богатим искуством у области осигурања те је од самог почетка учествовао у стварању и развоју компаније, јавља "Борак ТВ".

Након одласка у пензију остао је активан као члан Надзорног одбора Еурохерца за Босну и Херцеговину.

Дубравко Гргић, већински власник Еурохерца и Концерна Аграм посебно је цијенио Галићев допринос развоју друштва, истичући његову професионалност, преданост и људске квалитете.

"Међу сарадницима и пријатељима био је познат по надимку 'Побро', који је одражавао његов близак и пријатељски однос према људима. Они који су га познавали описују га као вриједног, стрпљивог и коректног човјека, увијек спремног помоћи другима", наводи Борак ТВ.

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Поред пословних успјеха, Галић је био посвећен породици. Иза себе је оставио супругу Миљенку, синове Стипу и Иву, кћерку Нину те десеторо унучади.

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Тагови :

Драго Галић

Еурохерц

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