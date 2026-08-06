Преминуо један од оснивача Еурохерца Драго Галић

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Драго Галић из Широког Бријега, један од оснивача Еурохерца и дугогодишњи руководилац у сектору осигурања, преминуо је у 73. години живота.
Галић је рођен 1954. године у Љуботићима, а највећи дио живота провео је у Широком Бријегу.
Друштво
Бањалука, Приједор, Добој: Црвени се мапа Републике Српске
У Еурохерц је дошао с богатим искуством у области осигурања те је од самог почетка учествовао у стварању и развоју компаније, јавља "Борак ТВ".
Након одласка у пензију остао је активан као члан Надзорног одбора Еурохерца за Босну и Херцеговину.
Дубравко Гргић, већински власник Еурохерца и Концерна Аграм посебно је цијенио Галићев допринос развоју друштва, истичући његову професионалност, преданост и људске квалитете.
"Међу сарадницима и пријатељима био је познат по надимку 'Побро', који је одражавао његов близак и пријатељски однос према људима. Они који су га познавали описују га као вриједног, стрпљивог и коректног човјека, увијек спремног помоћи другима", наводи Борак ТВ.
Ауто-мото
Носите гориво преко границе? Овај пропуст прескупо кошта
Поред пословних успјеха, Галић је био посвећен породици. Иза себе је оставио супругу Миљенку, синове Стипу и Иву, кћерку Нину те десеторо унучади.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
13 ч0
БиХ
15 ч2
БиХ
15 ч0
БиХ
23 ч4
Најновије
10
43
10
39
10
37
10
34
10
20
Тренутно на програму