Бањалука, Приједор, Добој: Црвени се мапа Републике Српске

Аутор:Стеван Лулић
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Мапа Републике Српске, али и дијелова ФБиХ, данас се црвени због метеоаларма који је упаљен због високих температура прогнозираних за врхунац топлотног таласа.
Црвени метеоаларм је упаљен за подручје Приједора, Бањалуке, Добоја и Неума, док је за подручје Требиња упаљен наранџасти метеоаларм.
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Прогнозира се сунчано и вруће. Вјетар слаб до умјерен на југу југозападни, а у остатку земље источни и сјевероисточни. Дневна температура од 34 до 41 степен.
Метеоролози су објавили прогнозу до краја седмице према којој нас у петак очекује сунчано вријеме. Током дана очекује се умјерен пораст наоблаке, што може условити локалне пљускове, понегдје праћене грмљавином. Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 17 до 23, на југу до 26, а дневна од 30 до 36, на југу до 40 степени.
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У суботу, 8. августа, сунчано уз умјерену облачност. Послије подне су могући пљускови праћени грмљавином, који понегдје могу бити и израженији. Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 16 до 22, на југу до 27, а дневна од 28 до 33, на југу до 39 степени.
У недјељу, 9. августа, сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб до умјерен на југу западни и југозападни, а у остатку земље сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 17 до 23, на југу до 26, а дневна од 29 до 34, на југу до 39 степени.
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