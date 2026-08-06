Преминуо чувени голман

Аутор:АТВ редакција
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Матеуш Бак, бивши голман Лехије из Гдањска, преминуо је у 44. години, а тужну вијест потврдио је и поменути пољски клуб.
Бак је преминуо у понедјељак, 3. августа, а о његовој смрти није објављено много детаља.
"Тужна вијест стигла је до цијеле заједнице Лехије Гдањск. Матеуш Бак, легендарни голман који је предводио тим од А-класе до Екстракласе, преминуо је у 44. години. Изражавамо најдубље саучешће његовој породици и вољенима", пише у објави пољског клуба.
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Због ове трагедије се огласила и Александра Дулкјевич, градоначелница Гдањска.
"Са великом тугом примила сам вијест о смрти Матеуша Бака, голмана који ће заувијек остати део историје Лехије Гдањск. Био је не само врхунски спортиста, већ прије свега човјек који је свим срцем волио свој клуб", навела је она и додала:
"У најтежим тренуцима био је ослонац Лехије, а након завршетка каријере посветио се раду са младим фудбалерима (био тренер голмана), учећи их да је играње за Лехију част и понос. Својим дјелима годинама је показивао колико је био везан за клуб и град. Његовој породици, пријатељима и цијелој заједници Лехије упућујем искрено саучешће. Нека сјећање на Матеуша Бака заувијек остане са нама".
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Матеуш Бак је рођен 24. фебруара 1983. године у Пољској, а још као омладинац стигао је у Лехију током деведесетих година. Био је један од кључних играча у периоду када је клуб пролазио турбулентан пут од нижег ранга такмичења до пољске Екстракласе.
Дрес Лехије носио је од 2001. до 2011. године (играо и за други тим), а потом се у исти клуб вратио и играо од 2013. до 2017. Током каријере бранио је и за Вислу Плок, Подбескиџје Бјељско-Бјала и Етар 1924.
Smutne wieści dotarły do całej społeczności Lechii Gdańsk. W wieku 43 lat zmarł Mateusz Bąk - legendarny bramkarz, który wraz z Biało-Zielonymi przebył drogę z A-Klasy do Ekstraklasy. — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) August 3, 2026
Rodzinie i bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia 🕯️ pic.twitter.com/7nNrOZ2rvv
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