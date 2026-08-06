Logo

Преминуо чувени голман

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 09:03

Коментари:

0
Преминуо чувени голман

Матеуш Бак, бивши голман Лехије из Гдањска, преминуо је у 44. години, а тужну вијест потврдио је и поменути пољски клуб.

Бак је преминуо у понедјељак, 3. августа, а о његовој смрти није објављено много детаља.

"Тужна вијест стигла је до цијеле заједнице Лехије Гдањск. Матеуш Бак, легендарни голман који је предводио тим од А-класе до Екстракласе, преминуо је у 44. години. Изражавамо најдубље саучешће његовој породици и вољенима", пише у објави пољског клуба.

Креденац

Стил

Бакин креденац из Југославије опет у моди: Симбол носталгије осваја савремене кухиње

Због ове трагедије се огласила и Александра Дулкјевич, градоначелница Гдањска.

"Са великом тугом примила сам вијест о смрти Матеуша Бака, голмана који ће заувијек остати део историје Лехије Гдањск. Био је не само врхунски спортиста, већ прије свега човјек који је свим срцем волио свој клуб", навела је она и додала:

"У најтежим тренуцима био је ослонац Лехије, а након завршетка каријере посветио се раду са младим фудбалерима (био тренер голмана), учећи их да је играње за Лехију част и понос. Својим дјелима годинама је показивао колико је био везан за клуб и град. Његовој породици, пријатељима и цијелој заједници Лехије упућујем искрено саучешће. Нека сјећање на Матеуша Бака заувијек остане са нама".

Еурохерц

БиХ

Преминуо један од оснивача Еурохерца Драго Галић

Матеуш Бак је рођен 24. фебруара 1983. године у Пољској, а још као омладинац стигао је у Лехију током деведесетих година. Био је један од кључних играча у периоду када је клуб пролазио турбулентан пут од нижег ранга такмичења до пољске Екстракласе.

Дрес Лехије носио је од 2001. до 2011. године (играо и за други тим), а потом се у исти клуб вратио и играо од 2013. до 2017. Током каријере бранио је и за Вислу Плок, Подбескиџје Бјељско-Бјала и Етар 1924.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ин мемориам

Матеуш Бак

Коментари (0)

Више из рубрике

Винисијус на мечу против Бајерна

Фудбал

Борба Арсенала и Реал Мадрида око Винисијуса

12 ч

0
Предсједник ФИФА Ђани Инфантино гестикулира док стиже на жријебање за Свјетско првенство у фудбалу 2026. у Кенеди центру у Вашингтону, у петак, 5. децембра 2025.

Фудбал

Инфантино нашао савезника и нуди му финале Мундијала

13 ч

0
фудбалери Радника утакмица фудбал

Фудбал

Премијер лига: Радник креће из Сарајева

15 ч

0
Звезда поклекла у Мађарској, Хапоел има гол предности пред реванш

Фудбал

Звезда поклекла у Мађарској, Хапоел има гол предности пред реванш

1 д

0

  • Најновије

10

43

Осумњичени за помагање у напада на Дабића иде на слободу: Николићу предложен кућни притвор

10

39

Обиљежавање 31 године од егзодуса и страдања Срба у злочиначкој акцији "Олуја"

10

37

Пребиловци симбол српског страдања: Служена литургија у Храму Христовог васкрсења

10

34

ЦББиХ предала захтјев за СЕПА: Погледајте шта ово значи за грађане

10

20

Врућина мијења дејство лијекова: Ова група људи мора посебно пазити

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима