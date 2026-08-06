Пресјечени каблови, дио Бањалуке остао без струје

Аутор:АТВ редакција
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Дијелови неколико бањалучких насеља јутрос су у 8.42 часова остали без електричне енергије због квара на подземном каблу који су проузроковала трећа лица, потврдили су из предузећа “Електрокрајина”.
"Подземни средњенапонски кабл је пресјечен од стране грађевинског предузећа које изводи радове на инфраструктури код улаза у Универзитетски кампус", појаснили су они за "Глас Српске".
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Без напона су, како кажу, остале двије ћелије 110 киловата трафостанице "Бањалука 2" са којих се напајају дијелови насеља Центар, Нова варош и Борик, те локације Кампуса и насеља "Парк".
Према њиховим ријечима, теренске екипе "Електрокрајине" раде на санацији квара и поновној успостави уредног напајања електричном енергијом свих корисника.
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