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Пресјечени каблови, дио Бањалуке остао без струје

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 09:56

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Струјни осигурач
Фото: Pexels

Дијелови неколико бањалучких насеља јутрос су у 8.42 часова остали без електричне енергије због квара на подземном каблу који су проузроковала трећа лица, потврдили су из предузећа “Електрокрајина”.

"Подземни средњенапонски кабл је пресјечен од стране грађевинског предузећа које изводи радове на инфраструктури код улаза у Универзитетски кампус", појаснили су они за "Глас Српске".

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Без напона су, како кажу, остале двије ћелије 110 киловата трафостанице "Бањалука 2" са којих се напајају дијелови насеља Центар, Нова варош и Борик, те локације Кампуса и насеља "Парк".

Према њиховим ријечима, теренске екипе "Електрокрајине" раде на санацији квара и поновној успостави уредног напајања електричном енергијом свих корисника.

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Тагови :

Бањалука

Струја

електрична енергија

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