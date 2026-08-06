Врућина мијења дејство лијекова: Ова група људи мора посебно пазити

Аутор:АТВ редакција
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Високе температуре могу драматично промијенити дејство лијекова и изазвати опасне посљедице. Фармацеут открива ко је у највећем ризику.
Љетни мјесеци и све чешћи топлотни таласи представљају изазов за многе људе, а посебно за оне који редовно узимају терапију. Високе температуре могу утицати на организам и на начин на који он реагује на поједине лијекове, па повећавају ризик од дехидрације, вртоглавице, несвјестице и других нежељених ефеката.
„Посебан опрез потребан је код особа које користе лијекове за избацивање вишка течности (диуретике), лијекове за повишен крвни притисак, као и лијекове који се користе у лијечењу депресије, анксиозности и других психијатријских обољења. Ризик може бити још већи уколико се истовремено користи више лијекова који на различите начине утичу на способност организма да се прилагоди високим температурама. Додатни опрез потребан је код особа које болују од астме, срчаних болести или дијабетеса, јер топлота и дехидрација могу утицати на ток болести и ефикасност терапије“, објашњава Кристина Ковачевић, фармацеуткиња Фармацеутске коморе Србије.
Током топлог времена организам губи више течности знојењем, али неки лијекови могу погоршати тај губитак или отежати организму да се избори са врућином. Неки лијекови могу утицати на равнотежу течности у организму или отежати препознавање раних знакова дехидрације, па особа можда неће на вријеме повећати унос течности. Други могу отежати регулацију тјелесне температуре или смањити знојење, које представља природан механизам хлађења организма.
Поједини лијекови могу допринијети снижењу крвног притиска, смањењу запремине крви или промјенама у раду срца и бубрега, што повећава ризик од вртоглавице, несвестице и падова, нарочито код старијих особа. Високе температуре и дехидрација могу утицати и на то како се неки лијекови разграђују и излучују из организма, па се повећава ризик од нежељених дејстава. Такође, одређени лијекови могу изазвати поремећај нивоа електролита или поспаност и смањену концентрацију, што додатно повећава ризик од падова и отежава препознавање симптома дехидрације.
На знаке дехидрације треба посебно обратити пажњу. Они могу укључивати појачану жеђ, вртоглавицу, главобољу, умор, конфузију и тамну мокраћу. Старије особе, мала дјеца и особе са болестима срца или бубрега посебно су осјетљиве на ове промјене.
Лијекове треба чувати у складу са упутством произвођача, јер препоручена температура складиштења није иста за све препарате. Високе температуре могу оштетити или убрзати разградњу појединих лијекова, чиме се смањује њихова ефикасност када су најпотребнији, објашњава Ковачевић и додаје:
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„Посебно су осјетљиви инсулин и поједини инхалатори. Лијекови који се морају чувати у фрижидеру, попут инсулина или одређених оралних суспензија антибиотика (’сирупа’), посебно су осјетљиви на топлоту. Ако предуго стоје ван фрижидера или се неправилно чувају, можда неће дјеловати како треба. Ако је ваш лијек промијенио боју, добио необичан мирис, промијенио текстуру или на било који начин изгледа другачије, то може бити знак оштећења изазваног топлотом. Обратите се свом фармацеуту за савјет.“
Просторије изложене директном сунцу могу постати много топлије него што мислимо, а исто важи и за аутомобиле, возове и аутобусе који се могу веома брзо загријати током љета. Чак се и торбе и џепови могу довољно загријати да изазову проблеме, нарочито ако сте цијели дан напољу, на фестивалу, спортском догађају или плажи.
Ако путујете, избјегавајте да лијекове остављате у паркираним возилима или топлим торбама. Оштећење изазвано топлотом може промијенити ефикасност лијека, па он може дјеловати слабије или, ријеђе, довести до неочекиваних нежељених ефеката. Ако примијетите промјене у томе како се осјећате или како вам лијекови дјелују током топлог времена, разговор са фармацеутом или љекаром је обавезан.
Нису само лијекови осјетљиви на топлоту и нека медицинска средства могу бити погођена високом температуром или влагом. На примјер, уређаји за мјерење глукозе у крви могу давати мање поуздане резултате ако се користе или чувају у топлим условима. Чувајте уређаје и тест-траке на хладном и сувом мјесту и провјерите упутства произвођача о препорученим температурама. Ако сумњате да резултат није поуздан или уређај не ради како очекујете, прочитајте упутство произвођача или се обратите фармацеуту.
Поједини лијекови против гљивичних инфекција и неки антибиотици могу повећати осјетљивост коже на сунчево зрачење. Код особа које их користе могу се јавити црвенило, осип или реакције сличне опекотинама од сунца.
Повећану осјетљивост на сунце могу изазвати и поједини лијекови за избацивање вишка течности, антидепресиви, лијекови за лијечење акни и екцема, а ријеђе и неки лијекови против болова.
„Посебан опрез потребан је и код особа које користе поједине лијекове за лијечење реуматских болести, псоријазе или малигних обољења, попут метотрексата. Ови лијекови могу повећати осјетљивост коже на сунце, па се препоручује избјегавање директног излагања сунцу, ношење лагане заштитне одјеће и шешира, као и употреба крема за сунчање широког спектра са заштитним фактором СПФ 30 или вишим“, напоменула је Ковачевић.
„Ако редовно узимате терапију, посебно више лијекова или болујете од хроничне болести, током љета посавјетујте се са љекаром или фармацеутом о додатним мјерама опреза. Не прекидајте терапију и не мијењајте дозу на своју руку, јер у периоду великих врућина љекар може процијенити да је потребно прилагодити терапију, унос течности или учесталост контрола“, истакла је спец. фарм. Кристина Ковачевић.
Лијекове треба чувати према упутству, на хладном и сувом мјесту, заштићене од директне сунчеве свјетлости. Када сте ван куће, избјегавајте да их остављате у паркираном аутомобилу или на другим мјестима изложеним високим температурама.
Ако се током врућине не осјећате добро, пређите на хладније мјесто и уносите течност у складу са препорукама љекара, нарочито ако имате болест срца или бубрега. Уколико се симптоми брзо не повуку или се погоршавају, одмах потражите савјет здравственог радника, преноси Курир.
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