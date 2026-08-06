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Данас врхунац топлотног таласа, спремите се за тропску ноћ

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 09:52

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Жена пешкиром брише зној са лица
Фото: Pexels/Gustavo Fring

У Србији се данас очекује врхунац топлотног таласа уз максималну температуру ваздуха од 35 до 40 степени Целзијусових, као и тропска ноћ у Војводини и Београду, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У 9.00 часова највиша температура од 33 степена Целзијусова забиљежена је у Зрењанину и Сомбору, у Београду је 31 степен, док је најсвјежије било у Сјеници са 17 степени Целзијусових.

Црвени метео-аларм на снази је на подручју Београда, у Срему, Бачкој, Банату, Поморављу, Шумадији, западној, југозападној, источној и југоисточној Србији, док је на Косову и Метохији на снази наранџасти метео-аларм.

Послије подне је на истоку, југу и југозападу Србије, као и у Поморављу и Банату, уз локални развој облачности могућа ријетка појава краткотрајне кише или пљуска са грмљавином.

Сутра и током викенда интензитет врућина ће ослабити, па се у већини мјеста очекује највиша дневна температура ваздуха од 32 до 36 степени Целзијусових, а затим се почетком сљедеће седмице поново очекује постепени пораст температуре.

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Тагови :

врућина

Тропска ноћ

Србија

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