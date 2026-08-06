Данас врхунац топлотног таласа, спремите се за тропску ноћ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Србији се данас очекује врхунац топлотног таласа уз максималну температуру ваздуха од 35 до 40 степени Целзијусових, као и тропска ноћ у Војводини и Београду, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У 9.00 часова највиша температура од 33 степена Целзијусова забиљежена је у Зрењанину и Сомбору, у Београду је 31 степен, док је најсвјежије било у Сјеници са 17 степени Целзијусових.
Црвени метео-аларм на снази је на подручју Београда, у Срему, Бачкој, Банату, Поморављу, Шумадији, западној, југозападној, источној и југоисточној Србији, док је на Косову и Метохији на снази наранџасти метео-аларм.
Послије подне је на истоку, југу и југозападу Србије, као и у Поморављу и Банату, уз локални развој облачности могућа ријетка појава краткотрајне кише или пљуска са грмљавином.
Сутра и током викенда интензитет врућина ће ослабити, па се у већини мјеста очекује највиша дневна температура ваздуха од 32 до 36 степени Целзијусових, а затим се почетком сљедеће седмице поново очекује постепени пораст температуре.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
Породица
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Регион
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
11 ч0
Србија
14 ч0
Србија
16 ч0
Најновије
10
43
10
39
10
37
10
34
10
20
Тренутно на програму