Данас врхунац топлотног таласа, спремите се за тропску ноћ

У Србији се данас очекује врхунац топлотног таласа уз максималну температуру ваздуха од 35 до 40 степени Целзијусових, као и тропска ноћ у Војводини и Београду, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У 9.00 часова највиша температура од 33 степена Целзијусова забиљежена је у Зрењанину и Сомбору, у Београду је 31 степен, док је најсвјежије било у Сјеници са 17 степени Целзијусових.

Црвени метео-аларм на снази је на подручју Београда, у Срему, Бачкој, Банату, Поморављу, Шумадији, западној, југозападној, источној и југоисточној Србији, док је на Косову и Метохији на снази наранџасти метео-аларм.

Послије подне је на истоку, југу и југозападу Србије, као и у Поморављу и Банату, уз локални развој облачности могућа ријетка појава краткотрајне кише или пљуска са грмљавином.

Сутра и током викенда интензитет врућина ће ослабити, па се у већини мјеста очекује највиша дневна температура ваздуха од 32 до 36 степени Целзијусових, а затим се почетком сљедеће седмице поново очекује постепени пораст температуре.