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Бацио бомбу на терасу, па разнио возила и локале

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 09:09

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Бомба, два пиштоља и муниција
Фото: Pexels/Enrico Hänel

У београдском насељу Звездара ноћас око 3 сата од‌јекнула је снажна експлозија када је за сада непозната особа бацила експлозивну направу.

Према првим информацијама са терена, највјероватније је реч о ручној бомби М-75.

Младић већ био мета напада?

Полиција је на месту инцидента обавила разговор са А. О. (24), станаром зграде испред које се догодила експлозија, а који одраније пролази кроз полицијску евиденцију и осуђиван је.

Он је у изјави полицији навео да сумња да је бомба била намијењена управо њему и да је бачена директно на његову терасу. Како је објаснио, направа се одбила о терасу и пала на тротоар између паркираних аутомобила, гдје се и активирала.

Младић је истакао и да му је прије само мјесец дана запаљен ауто, због чега вјерује да се поново нашао на мети истих нападача.

Гелери оштетили три возила, локале и фасаду

Од силине детонације настала је велика материјална штета на околним објектима и паркираним аутомобилима.

Поред три оштећена возила, у експлозији су страдали и оближњи локали на којима су попуцали излози, док су видљива оштећења и на фасади, као и на улазним вратима сусједне зграде.

Оно што је најважније, у овој силовитој детонацији није било повријеђених лица.

Полиција и надлежно тужилаштво интензивно раде на расвјетљавању свих околности овог случаја, као и на идентификацији и проналаску особе која је бацила бомбу, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Бомба

Београд

Звездара

Црна хроника

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