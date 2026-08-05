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Језиви детаљи убиства пекара: Намамили га на интимни однос, па му пресудили

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 19:56

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Језиви детаљи убиства пекара: Намамили га на интимни однос, па му пресудили
Фото: Youtube/MUP

Троје осумњичених за убиство пекара Радивоја Гајичића (73) на Карабурми на саслушању у Вишем јавном тужилаштву у Београду бранили су се ћутањем.

Како је саопштено из тужилаштва, они се сумњиче да су 2. августа, по претходном договору, заједнички учествујући у радњи извршења, из користољубља лишили живота оштећеног.

"Осумњичени Марко С. (32) из Суботице, Милица Ђ. (40) из Новог Сада и Мартина К. (30) из Кањиже на саслушању су се бранили ћутањем, односно искористили су своје законско право да не износе одбрану", саопштено је из ВЈТ у Београду.

Након саслушања тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да осумњиченима одреди притвор из свих законских разлога: због опасности од бјекства, да не би утицали на свједоке, да не би поновили кривично дјело у кратком временском периоду као и јер је за кривично дјело које им се ставља на терет прописана казна затвора преко 10 година, а начин извршења или тежина последице кривичног дјела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

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Наредбом о спровођењу истраге осумњиченима се ставља на терет кривично дјело тешко убиство, за које је запрећена доживотна казна затвора.

"Постоје основи сумње да су 2. августа у вечерњим часовима, аутомобилом "фиат пунто", осумњичени довезли у близину пиљарнице и стана оштећеног, након чега је Милица Ђ., по претходном договору са оштећеним, ушла у његов стан, па је по претходно сачињеном плану и у намери да га доведе у беспомоћан положај и тиме омогући несметано извршење договореног кривичног дела, започела са њим интиман однос - описано је шта је претходило стравичном злочину.

Навела га је, како се сумња, да у потпуности скине одећу, а потом га је уз негов пристанак, везала пертлама за руке и ноге, чиме му је било онемогућено да пружи било какав отпор, након чега је у стан ушао Марио С.

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"Потом су Марио С. и Милица Ђ. оборили оштећеног на под, ставили му у уста тканину коју су везали пертлом преко уста и гурали му је дубље у усну дупљу, а главу му забацивали уназад уз трзаје, усљед чега је код оштећеног наступила смрт. Марио С. и Милица Ђ. су затим, како се сумња, извршили преметачину стана и из сефа одузели око 11.000 евра, дјелом у динарским апоенима, а делом у еврима, док је за то вријеме Мартина К. остала у путничком моторном возилу испред зграде, посматрала прилаз објекту и била спремна да упозори окривљене уколико се неко појави", откривено је ко је какву улогу у злочину имао.

Након извршеног кривичног дјела, како се додаје у саопштењу Вишег јавног тужилаштва у Београду, сво троје осумњичених су се заједно удаљили са лица места наведеним возилом, а потом подијелили одузети новац.

Подсјетимо, према незваничним информацијама дио новца пронађен је током акције хапшења код осумњичених.

(Курир)

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Тагови :

пекар

Карабурма

Убиство

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