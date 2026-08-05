Тло гори на 75 степени, три особе преминуле: Европска држава у паници

Аутор:АТВ редакција
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Италију и даље погађа четврти топлотни талас од почетка године, а Министарство здравља те земље издало је за четвртак, 6. август црвени степен упозорења за свих 27 градова које прати у оквиру система за надзор екстремних врућина.
Црвени аларм означава највиши ниво упозорења и подразумјева временске услове који могу озбиљно да угрозе здравље цјелокупног становништва, а не само најосјетљивијих група попут старијих особа, мале дјеце и хроничних болесника, пренио је Раи њуз.
Данас је 25 градова под црвеним упозорењем, док су Месина и Ређо Калабрија у наранџастом степену узбуне.
Према студији организације Легамбиенте, температуре асфалта у Италији достижу у просеку 52 степена Целзијуса, док је измјерен максимум од 62,7 степени.
На гуменим подлогама температуре су још више - у просјеку 66 степени, а у Торину је забележено чак 75,6 степени Целзијуса.
Метеоролози очекују да ће од петка доћи до благог и привременог захлађења, прије свега на сјеверу земље и у централним дијеловима јадранске обале, гдје би дневне температуре требало да падну испод 35 степени.
У већем дијелу централне и јужне Италије максималне температуре ће и даље износити између 36 и 37 степени, док се средином августа очекује даљи пад, али ће у најтоплијим крајевима и даље остати веома високе.
Италијански медији преносе да су последњих дана забиљежена најмање три смртна случаја која се доводе у везу са топлотним таласом међу њима су грађевински радник код Бреше, радник обезбјеђења у Болоњи и 20-годишња жена која се разбољела док је радила у пољу.
Више од 100 општина у Пијемонту и Ломбардији суочава се са несташицом воде за пиће, због чега се снабдијевање одржава цистернама, док су у појединим градовима уведена ограничења потрошње воде.
Пољопривредници упозоравају да су усјеви, посебно пиринач у долини ријеке По, озбиљно угрожени због недостатка падавина.
Због високих температура и суше повећан је ризик од шумских пожара, па је у већем делу Емилије-Ромање на снази наранџасти степен упозорења.
Метеоролози упозоравају да ће наредних дана температуре у појединим дијеловима земље поново бити близу 40 степени Целзијуса, уз веома малу вјероватноћу падавина, преноси Блиц писање Танјуга.
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