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Тло гори на 75 степени, три особе преминуле: Европска држава у паници

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 20:36

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Тло гори на 75 степени, три особе преминуле: Европска држава у паници
Фото: Tanjug/AP/Cecilia Fabiano/LaPresse

Италију и даље погађа четврти топлотни талас од почетка године, а Министарство здравља те земље издало је за четвртак, 6. август црвени степен упозорења за свих 27 градова које прати у оквиру система за надзор екстремних врућина.

Црвени аларм означава највиши ниво упозорења и подразумјева временске услове који могу озбиљно да угрозе здравље цјелокупног становништва, а не само најосјетљивијих група попут старијих особа, мале дјеце и хроничних болесника, пренио је Раи њуз.

Данас је 25 градова под црвеним упозорењем, док су Месина и Ређо Калабрија у наранџастом степену узбуне.

Усијани асфалти

Према студији организације Легамбиенте, температуре асфалта у Италији достижу у просеку 52 степена Целзијуса, док је измјерен максимум од 62,7 степени.

На гуменим подлогама температуре су још више - у просјеку 66 степени, а у Торину је забележено чак 75,6 степени Целзијуса.

Метеоролози очекују да ће од петка доћи до благог и привременог захлађења, прије свега на сјеверу земље и у централним дијеловима јадранске обале, гдје би дневне температуре требало да падну испод 35 степени.

У већем дијелу централне и јужне Италије максималне температуре ће и даље износити између 36 и 37 степени, док се средином августа очекује даљи пад, али ће у најтоплијим крајевима и даље остати веома високе.

Умрле три особе

Италијански медији преносе да су последњих дана забиљежена најмање три смртна случаја која се доводе у везу са топлотним таласом међу њима су грађевински радник код Бреше, радник обезбјеђења у Болоњи и 20-годишња жена која се разбољела док је радила у пољу.

Суша додатно погоршава ситуацију

Више од 100 општина у Пијемонту и Ломбардији суочава се са несташицом воде за пиће, због чега се снабдијевање одржава цистернама, док су у појединим градовима уведена ограничења потрошње воде.

Пољопривредници упозоравају да су усјеви, посебно пиринач у долини ријеке По, озбиљно угрожени због недостатка падавина.

Због високих температура и суше повећан је ризик од шумских пожара, па је у већем делу Емилије-Ромање на снази наранџасти степен упозорења.

Метеоролози упозоравају да ће наредних дана температуре у појединим дијеловима земље поново бити близу 40 степени Целзијуса, уз веома малу вјероватноћу падавина, преноси Блиц писање Тан‌југа.

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Тагови :

Италија

врућина

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