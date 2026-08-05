Инфантино нашао савезника и нуди му финале Мундијала

Аутор:АТВ редакција
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Председник Свјетске фудбалске федерације Ђани Инфантино неће, наравно, сједити скрштених руку и гледати како губи моћ која је до јуче била на врхунцу.
Послије таласа критика које се готово све до једне своде на то да он више не би требало да буде на челу ФИФА, Инфантино предузима иницијативу која му, на даљи рок, може помоћи да одржи власт.
Наиме, енглески Тајмс преноси да је Швајцарац наводно понудио Мароку организацију финала наредног Мундијала 20230. године који ће, уз ову афричку државу, суорганизовати Португалија и Шпанија. Иако је већ сада за финале фигурирао стадион Реала као највећи фаворит, Инфантино има другу идеју - да то буде стадион "Хасан II" који тек треба да буде саграђен, капацитета 115.000 мјеста.
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Овај предлог стиже у посебно деликатном тренутку за предсједника ФИФА, који готово из дана у дан губи подршку у настојању да буде поново изабран.
Тај потез би имао и политичку димензију: Мароко је постао један од Инфантинових главних савезника, а Рабат ће бити домаћин наредног Конгреса ФИФА, на којем је за март 2027. године заказан избор предсједника.
Тајмс наводи да би подршка Марока могла бити од посебног значаја за Инфантина, с обзиром на све веће противљење његовом вођству.
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Одабир Марока за мјесто финала наредног Мундијала био би и велики ударац за Шпанију која је до сада била фаворит за одигравање најважнијег меча на турниру. Чак ни изградња великог стадиона у Рабату није, до сада, угрозила Шпанију за домаћинство финала, међутим Инфантино сада има друге планове - великим делом мотивисане зарад његовог опстанка на власти.
Све ово дешава се док се Инфантино суочава са унутрашњом кризом у ФИФА-и због свог контроверзног плана да приватним инвеститорима прода део будућих прихода од Свјетског првенства – иницијативе од које је на крају одустао усљед снажног противљења.
Губитак подршке појединих савеза и могућност појављивања алтернативних кандидата довели су у питање његов даљи останак на челу организације, а лист Тајмс његово обраћање Мароку тумачи као део те борбе за превласт.
(б92)
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