Дунав се повукао, бродови стали: Овакве призоре не памте ни пензионисани капетани

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Изразито низак водостај Дунава посљедњих дана озбиљно отежава пловидбу код Вуковара. Дио бродова више не може да настави пут, теретњаци стоје насукани, а највећа хрватска ријечна лука већ десет дана готово да нема саобраћаја.
Водостај Дунава код Вуковара пао је на минус 60 центиметара. На појединим дијеловима пловног пута ријека је дубока само око 1,2 метра, због чега бродови морају да смањују количину терета или потпуно обуставе пловидбу.
Низак водостај открио је спрудове, камење и друге подводне препреке које су при уобичајеним нивоима ријеке скривене.
"Пазимо на све спрудове, пазимо на то камење, односно све подводне запреке које су до сада биле под водом и нису биле доступне. Сад, нажалост, мало-мало имамо проблема с тим", рекао је предсједник Спортско-риболовног удружења Дунав Вуковар Саша Пиљаш, преноси ХРТ.
Проблеми су прво погодили мање чамце, а сада отежавају пловидбу и највећим пловилима.
"Пловни пут требао би бити дубок барем два метра да би се бродарима исплатило превозити терет. Све испод тога возе са смањеним капацитетом па је питање исплативости", казао је руководилац Службе безбједности пловидбе у Лучкој капетанији Вуковар Борна Черина.
У Вуковару је већ седмицу дана привезан крузер, док су код Ердута насукана два теретна брода.
"Имамо у пловном путу код мјеста Ердут два теретна брода која су се прије неколико дана насукала и стоје тамо. Или ће се растерећивати или ће чекати да нарасте водостај", навео је Черина.
Посљедице ниског водостаја осјећа и Лука Вуковар. Бродари су протеклих седмица још долазили са готово упола мање терета, али сада је и такав саобраћај заустављен.
"У задњих десет дана уопће немамо пловности. Све барже стоје усидрене или у лукама или на појединим подручјима и чекају бољи газ", рекао је директор Луке Вуковар Маријан Купрешак, преноси Индеx.хр.
Ако се водостај ускоро не подигне, лука би могла да изгуби велики дио уговореног промета.
"Партнери који су потписали уговор с нама у наредна три мјесеца требали су преко Луке Вуковар реализирати око 200 тисућа тона робе, што је значајна тонажа за Луку Вуковар и значајан приход. Постаје упитно хоће ли се партнери организирати на неки други начин пријевоза, каргом или камионским пријевозом", истакао је Купрешак.
Пензионисани лучки капетан Иван Баровић, који је више од 20 година радио на Дунаву, рекао је да овакву ситуацију до сада није доживио.
"Било је и ледостаја око Даља, било је и високих водостаја када смо на овом мјесту имали поплаву. Међутим, овако низак водостај никад није био", рекао је Баровић.
Дунав је готово цијеле године плован, а прекиди су се до сада углавном догађали због леда или поплава. Овако дуготрајна обустава пловидбе код Вуковара, тврди Баровић, није забиљежена.
"Капетани морају употријебити све своје знање како би могли сигурно довести бродове у луке. Друга је ствар колико је исплативо накрцати брод до 50 посто свога газа да би могао проћи у одређеним подручјима", казао је.
Упозорио је да овакви услови можда неће остати изолован случај.
"Бојим се да не можемо бити превише оптимистични, али морамо подузети одређене кораке. Ово је ситуација када имате сушу код нас, а поплаве на неком другом подручју", истакао је.
Најнижи измјерени водостај Дунава код Вуковара забиљежен је прије отприлике сто година и износио је минус 110 центиметара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
01
22
51
22
44
22
34
22
32
Тренутно на програму