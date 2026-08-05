Сваки Србин СУТРА ДО ПОНОЋИ мора да испуни важан задатак

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Српска православна црква 6. августа обиљежава празник Свете великомученице Христине, хришћанске светитељке која је страдала због вјере у Христа у 3. веку. Њена животна прича говори о храбрости, истрајности и снази вере, али и о младој дјевојци која је, упркос тешким искушењима, остала вјерна својим увјерењима.
Света Христина рођена је у граду Тиру, у данашњем Либану, у породици високог римског службеника. Њен отац Урбан био је царски намјесник и велики присталица многобоштва, па је од своје кћерке очекивао да поштује тадашње паганске обичаје.
Ипак, судбина младе Христине била је другачија. Иако је одрасла у дому у којем хришћанска вјера није била позната, она је, према црквеном предању, пронашла пут ка Христу и због тога поднијела најтежа страдања.
Према предању, родитељи су јој дали име Христина, иако тада нису знали да ће оно касније имати посебно значење у њеном животу. До своје једанаесте године није знала ништа о хришћанству.
Због њене изузетне љепоте, отац је одлучио да је склони од свијета и смјести у високу кулу, гдје је имала све услове за живот. Додијелио јој је слушкиње и донио златне и сребрне кипове божанстава којима је требало свакодневно да приноси жртве.
Међутим, према црквеном предању, Христина је у самоћи почела да трага за истином. Тада јој се јавио анђео Божји, који ју је упутио у хришћанску веру и назвао је Христовом невјестом.
Након тога, млада дјевојка је одбацила паганске идоле и поломила кипове који су се налазили у њеним одајама. Тај њен чин изазвао је бијес њеног оца, који је одлучио да је казни.
Урбан је своју кћерку извео пред суд и наредио да буде мучена, а потом је бацио у тамницу са намјером да је сутрадан погуби.
Ипак, према предању, те ноћи Урбан је изненада преминуо, прије него што је извршио своју намјеру. Мучење Свете Христине наставили су други намјесници - Дион и Јулијан.
Њена истрајност током страдања, као и чуда која су се, према вјеровању, догађала током њеног мучења, привукла су многе људе хришћанској вјери.
(Она.рс)
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