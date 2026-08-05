Logo

Вулкански пепео угрозио више од 29.000 људи

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 22:04

Коментари:

0
Превод на српски (ијекавица): Лава тече низ падине, а облаци пепела избијају из кратера вулкана Фуего, посматрано из Сан Хуан Алотенанга у Гватемали, уторак, 4. август 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Moises Castillo

Пепео из вулкана Фуего у Гватемали погодио је више од 29.000 људи, док је више од 1.400 становника евакуисано, изјавила је данас извршни секретар Националне координације за смањење ризика од катастрофа Клодин Огалдес.

"Због ерупције је евакуисана 1.421 особа. Пад вулканског пепела погодио је више од 29.000 људи", рекла је Огалдесова у видео-снимку објављеном на интернет страници листа "Пренса Либре".

Она је савјетовала становницима да затворе просторе у којима чувају храну и воду и да прекрију нос влажном тканином како би смањили ризик од удисања пепела.

Посљедња ерупција вулкана десила се јуче. Проузроковала је високе стубове дима и вулканског пепела, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гватемала

ерупција вулкана

вулкански пепео

вулкан Фуего

Коментари (0)

Више из рубрике

Откривено ко има најбољу тајну службу

Свијет

Откривено ко има најбољу тајну службу

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.

Свијет

Авион пун путника умало пришао Трамповом хеликоптеру: Покренута истрага

3 ч

0
Тло гори на 75 степени, три особе преминуле: Европска држава у паници

Свијет

Тло гори на 75 степени, три особе преминуле: Европска држава у паници

3 ч

0
Предсједник Доналд Трамп, лијево, и кинески председник Си Ђинпинг стижу током државне вечере у Велику народну салу у четвртак, 14. маја 2026. године, у Пекингу.

Свијет

Расту тензије између Вашингтона и Пекинга: Кина одговорила санкцијама

3 ч

0

  • Најновије

23

01

"Пусти ме мама, мртав сам.." Срцепарајућа исповијест мајке Дејана Митровића који је погинуо у несрећи

22

51

УН упозорава: ИСИС је и даље жив

22

44

Куће на подручјима захваћеним пожарима код Требиња нису угрожене

22

34

Борба Арсенала и Реал Мадрида око Винисијуса

22

32

Ватра се приближила кућама у требињском селу Пољице Петрово

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима