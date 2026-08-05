Вулкански пепео угрозио више од 29.000 људи

Аутор:АТВ редакција
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Пепео из вулкана Фуего у Гватемали погодио је више од 29.000 људи, док је више од 1.400 становника евакуисано, изјавила је данас извршни секретар Националне координације за смањење ризика од катастрофа Клодин Огалдес.
"Због ерупције је евакуисана 1.421 особа. Пад вулканског пепела погодио је више од 29.000 људи", рекла је Огалдесова у видео-снимку објављеном на интернет страници листа "Пренса Либре".
Она је савјетовала становницима да затворе просторе у којима чувају храну и воду и да прекрију нос влажном тканином како би смањили ризик од удисања пепела.
Посљедња ерупција вулкана десила се јуче. Проузроковала је високе стубове дима и вулканског пепела, преноси Срна.
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