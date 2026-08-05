Logo

Откривено ко има најбољу тајну службу

Аутор:

АТВ редакција
05.08.2026 21:48

Коментари:

0
Откривено ко има најбољу тајну службу
Фото: Envato/africaimages

Британска Тајна обавјештајна служба МИ6 најмоћнија је спољна обавјештајна служба у Европи, испред служби Француске и Холандије, показало је истраживање француског листа „Л’Експрес“, у којем је учествовало 60 стручњака из 25 земаља.

МИ6 је у истраживању освојио 251 бод, а посебно је похваљен због стручности у регрутовању високопозиционираних доушника и способности продирања у владајуће елите у Русији, Кини, Ирану и Турској, преноси „Гардијан“.

Француска тајна служба, Генерални директорат за спољну безбједност (ДГСЕ), заузела је друго мјесто са 169 бодова, захваљујући глобалном домету и оперативним способностима.

Међу пет земаља са најмоћнијим тајним службама на европском континенту, према оцјенама стручњака, налазе се и Холандија, Украјина и Њемачка, док је словачка тајна служба оцијењена као најлошија, преноси Танјуг.

Бивши шеф операција за Европу и Евроазију у америчкој Централној обавјештајној агенцији (ЦИА) Ралф Гоф оцијенио је да „Британци предњаче“ по познавању дешавања у Украјини, док су Сједињене Америчке Државе „одмах иза њих“.

Бивши шеф станице ЦИА Роберт Горелик изјавио је да Велика Британија „има убједљиво најјаче тајне службе у Европи“, додајући да је „МИ6 изванредан“.

Блејз Метревели је прошле године постала прва жена на челу МИ6, преузевши функцију од Ричарда Мура. Она је једна од свега неколико особа за које је јавно познато да раде за ту тајну службу.

Бивши шеф француског ДГСЕ-а изјавио је да „Британци имају способност да играју дугорочну игру, улажући у изворе током десетогодишњег периода, донекле попут Руса. И имају осјећај за прљаве трикове“.

ДГСЕ, чији је рад приказан у француској серији „Биро“, оцијењен је као једна од најбољих служби на свијету у борби против тероризма.

Ова служба позната је и по тајним операцијама „елиминисања“ особа које се сматрају пријетњом по француску безбједност. Бивши француски предсједник Франсоа Оланд јавно је говорио о извођењу најмање 40 операција у којима су убијене „високовриједне“ људске мете на Блиском истоку и у Африци, наводи се у књизи објављеној 2017. године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

тајна служба

Европа

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник ФИФА Ђани Инфантино гестикулира док стиже на жријебање за Свјетско првенство у фудбалу 2026. у Кенеди центру у Вашингтону, у петак, 5. децембра 2025.

Фудбал

Инфантино нашао савезника и нуди му финале Мундијала

3 ч

0
нови гласачки листићи ЦИК БиХ

БиХ

Ево како ће изгледати гласачки листићи

3 ч

0
Пале изградња вртића

Градови и општине

Пале: Почела изградња вртића у Обилићеву коју финансира Кабинет предсједника Српске

3 ч

0
Поскок ушао у кућу док су унутра била д‌јеца

Занимљивости

Поскок ушао у кућу док су унутра била д‌јеца

3 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.

Свијет

Авион пун путника умало пришао Трамповом хеликоптеру: Покренута истрага

3 ч

0
Тло гори на 75 степени, три особе преминуле: Европска држава у паници

Свијет

Тло гори на 75 степени, три особе преминуле: Европска држава у паници

3 ч

0
Предсједник Доналд Трамп, лијево, и кинески председник Си Ђинпинг стижу током државне вечере у Велику народну салу у четвртак, 14. маја 2026. године, у Пекингу.

Свијет

Расту тензије између Вашингтона и Пекинга: Кина одговорила санкцијама

3 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Москва ће одговорити на протјеривање руских дипломата из Аустрије

4 ч

0

  • Најновије

23

01

"Пусти ме мама, мртав сам.." Срцепарајућа исповијест мајке Дејана Митровића који је погинуо у несрећи

22

51

УН упозорава: ИСИС је и даље жив

22

44

Куће на подручјима захваћеним пожарима код Требиња нису угрожене

22

34

Борба Арсенала и Реал Мадрида око Винисијуса

22

32

Ватра се приближила кућама у требињском селу Пољице Петрово

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима