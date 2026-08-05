Откривено ко има најбољу тајну службу

Аутор:АТВ редакција
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Британска Тајна обавјештајна служба МИ6 најмоћнија је спољна обавјештајна служба у Европи, испред служби Француске и Холандије, показало је истраживање француског листа „Л’Експрес“, у којем је учествовало 60 стручњака из 25 земаља.
МИ6 је у истраживању освојио 251 бод, а посебно је похваљен због стручности у регрутовању високопозиционираних доушника и способности продирања у владајуће елите у Русији, Кини, Ирану и Турској, преноси „Гардијан“.
Француска тајна служба, Генерални директорат за спољну безбједност (ДГСЕ), заузела је друго мјесто са 169 бодова, захваљујући глобалном домету и оперативним способностима.
Међу пет земаља са најмоћнијим тајним службама на европском континенту, према оцјенама стручњака, налазе се и Холандија, Украјина и Њемачка, док је словачка тајна служба оцијењена као најлошија, преноси Танјуг.
Бивши шеф операција за Европу и Евроазију у америчкој Централној обавјештајној агенцији (ЦИА) Ралф Гоф оцијенио је да „Британци предњаче“ по познавању дешавања у Украјини, док су Сједињене Америчке Државе „одмах иза њих“.
Бивши шеф станице ЦИА Роберт Горелик изјавио је да Велика Британија „има убједљиво најјаче тајне службе у Европи“, додајући да је „МИ6 изванредан“.
Блејз Метревели је прошле године постала прва жена на челу МИ6, преузевши функцију од Ричарда Мура. Она је једна од свега неколико особа за које је јавно познато да раде за ту тајну службу.
Бивши шеф француског ДГСЕ-а изјавио је да „Британци имају способност да играју дугорочну игру, улажући у изворе током десетогодишњег периода, донекле попут Руса. И имају осјећај за прљаве трикове“.
ДГСЕ, чији је рад приказан у француској серији „Биро“, оцијењен је као једна од најбољих служби на свијету у борби против тероризма.
Ова служба позната је и по тајним операцијама „елиминисања“ особа које се сматрају пријетњом по француску безбједност. Бивши француски предсједник Франсоа Оланд јавно је говорио о извођењу најмање 40 операција у којима су убијене „високовриједне“ људске мете на Блиском истоку и у Африци, наводи се у књизи објављеној 2017. године.
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