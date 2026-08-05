“Мој Београде, загрли ме” изазвало драму на мрежама: Ко је аутор, Цеца или Мерлин?

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Један коментар на друштвеним мрежама био је довољан да покрене лавину реакција и поново у фокус врати један од највећих хитова Светлане Цеце Ражнатовић, пјесму “Београд”.
На друштвеној мрежи X један корисник написао је да је Дино Мерлин аутор чувеног стиха “Мој Београде, загрли ме”, међутим, услиједио је одговор фолк звијезде који је многе изненадио, преноси Блиц.
– Те стихове сам написала ја – кратко је поручила Цеца.
Њена тврдња изазвала је бројне коментаре, будући да се дуго сматрало да је Дино Мерлин аутор комплетног текста ове пјесме.
Цеца је, међутим, сада открила да је управо поменути стих настао из њеног пера, док је Мерлин аутор остатка пјесме.
Ово није први пут да се говори о томе како је настао велики хит.
Дино Мерлин је открио да је пјесму “Београд” написао управо за Цецу почетком 1991. године у Швајцарској, демантујући приче да је нумера првобитно била намијењена њему.
Цеца је и раније истицала да је често учествовала у стварању својих пјесама, додајући поједине стихове или предлажући измјене, па њена најновија објава показује да је дала свој допринос и настанку једног од највећих хитова у каријери.
У даљој преписци корисници мреже су подсјетили да Цеца није била само извођач својих великих хитова, него да је учествовала и у стварању појединих нумера.
– Шта све Цеца није написала, и другу строфу за ‘Опроштајна вечера’, ‘Пустите ме да га видим’. За многе пјесме баш она је давала идеје и неку ријеч додавала – био је један од коментара.
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