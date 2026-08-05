Реконструисана Служба хитне медицинске помоћи у Дервенти

Аутор:Биљана Стокић
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Савремене просторије, нова опрема и бољи услови за рад. Одмах су то примјетили и пацијенти. Радом Службе хитне медицинске помоћи у Дервенти, кажу, били су задовољни и раније. Сматрају да ће сада бити још боље.
Шта кажу грађани:
„Ја сам задовољна заиста“.
„ И до сада су они показивали макс, а надамо се даће сада бити много много боље“.
„Сваки напредак је бољи“.
А бољи су и услови за рад. Реконструкција просторија и набавка нове опреме, олакшање је и за медицинске раднике.
„Добили смо све ново од просторија до опреме, до апарата“, рекао је др Аднан Табаковић, шеф Хитне медицинске помоћи Дервента.
„Тако да смо увјерени да ћемо у овако реновираним и адаптираним просторијама пружати квалитетнију, ефикаснију и доступнију здравствену заштиту“, рекла је главна сестра Дома здравља Дервента, Биљана Радишковић.
У све је уложено око 670.000 марака. Средства су обезбиједили Дом здравља и Градска управа Дервента.
„То је служба која ради 365 дана и 24 сата и стварно ја сам презадовољна са својим радницима и они су дочекали да имају јако добре услове што су и заслужили“, рекла је директор Дома здравља, Биљана Ненадић.
„Град Дервента ће наставити да улаже у наш здравствени систем. У плану су набавке нових возила и улагање у нову опрему“, рекао је градоначелник Дервенте, Игор Жунић.
И на томе се неће стати. А бољи услови значиће много и ђацима Медицинске школе у Дервенти.
„Већ смо разговарали градоначелник и ја о томе шта би још било неопходно инфраструктурно да се уради, не само у самом објекту, него и ван како би убрзала проточност пацијената и како би Дом здравља постао још бољи“, рекао је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, Ален Шеранић.
„Ви знате и упознати сте да овдје у Дервенти постоји и одјељење медицинске струке при Средњошколском центру. Те ученике ћемо имати боље услове када је у питању обављање стручне праксе“, рекао је министар просвјете и културе Републике Српске, Боривоје Голубовић .
У посљедњих шест мјесеци радници Службе хитне медицинске помоћи у Дервенти имали су више од 5.500 прегледа. Пружили су око 6.000 услуга и више од 500 изашли санитетом на терен.
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