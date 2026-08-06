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Суша пржи усјеве у БиХ, неизбјежно поскупљење хране

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 07:08

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Кукуруз такође и куруз или мумуруз је велика једногодишња биљка поријеклом из Средње и Јужне Америке
Фото: ATV

Високе температуре које су погодиле Босну и Херцеговину, а које ће се задржати и наредних дана, већ су спржиле усјеве на њивама, због чега се у наредном периоду очекује поскупљење хране.

Да је ситуација већ алармантна, у разговору за "Независне новине" потврдио је Дарко Илић, предсједник Удружења повртара Републике Српске, који истиче да је ситуација веома лоша и да су посљедице већ видљиве.

"Током задњих четири-пет дана на удару су све културе - од ратарства, односно кукуруза, сунцокрета и соје, па до поврћа, паприке и парадајза. Долази до прегоријевања биљака, односно та маса листа није у могућности да заштити од овако екстремних температура па долази до прегоријевања плодова", објашњава Илић.

Он истиче да ће посљедице бити велике уколико се ове врућине наставе и наредних дана, а као посљедице суше наводи смањење приноса и квалитета.

Због свега тога Илић сматра да би цијене ускоро могле расти.

"Претпоставке су такве. Међутим, нама цијене диктира увоз. Слушамо да је и у окружењу ситуација слична или идентична, па је вјероватно за очекивати", наводи он.

Зашто би храна могла поскупјети?

Ништа боље није ни у Федерацији Босне и Херцеговине, а према ријечима Неџада Биће, предсједника Удружења пољопривредника ФБиХ, посљедице врућине се већ осјете на кукурузу, воћу, поврћу…

"Цијене ће расти и да није ове суше. Сјетва се радила по високим цијенама, инпути су били катастрофално скупи… Гориво, ђубрива… Све ће се то у коначници цјеновно одразити", каже Бићо за "Независне новине".

Какве посљедице су већ видљиве на њивама?

Енес Хасановић, пољопривредник с подручја Тузланског кантона, у разговору за "Независне новине" истиче да суша узима данак, а као примјер наводи кукуруз.

"Онај кукуруз који је посијан у прољеће, он се добро држи, али овај кукуруз који је посијан послије тритикалеа, од њега нема ништа. То се уврнуло, нема 30 cm, није више нарастао. Уврнуо се, нема од њега ништа. Ако потраје оваква суша, од онога што је посијано, а посијано је доста послије тритикалеа, нема ништа. Неће бити приноса никаквог", каже Хасановић.

Он истиче да ће великим фармама вјероватно мањкати хране.

Такође, Хасановић истиче да је и воће било на удару, али не суше, већ леда.

"Што се тиче воћа, овд‌је је лед учинио своје. Нема крушке ни јабуке која није начета, и сад само труне", додаје он за "Независне новине".

Све то ће, како каже Хасановић, утицати на крајње цијене.

"Сигурно је да ће доћи до поскупљења свега. Код нас у Тузланском кантону је гориво дошло на 3,5 КМ, а поред горива ту је и суша. Све се уротило против човјека", истиче он.

На шта упозоравају стручњаци и произвођачи?

На проблем је упозорено и у седмичном Агро-билтену Републичког хидрометеоролошког завода.

"Високе температуре ваздуха без падавина у наредном периоду ће узроковати проблеме при узгоју јарих усјева. Због високих температура ваздуха и дуготрајне инсолације препоручује се наводњавање, нарочито код биљака са плитким корјеновим системом", наводи се у билтену.

Снежана Шешлија, предсједница Удружења грађана "ТоПееР" из Добоја, истиче да се код нас не прича о суши и посљедицама које ће оставити, као ни о мјерама које би требало предузети.

"Мислим да већ сада има изузетно озбиљне последице. Ако се осврнемо на пијачну понуду, видимо да је она скоро преполовљена. Људи који продају своје домаће производе кажу да је већ сада преполовљена производња. Парадајз се осушио, краставце не беру. Нису успели да их спасу. Уколико Влада нешто не предузме, али не декларативно, већ стварно, уколико се не донесу мере које подразумевају обезбеђивање воде на било који начин или заштите од суше, бојим се да ћемо ми на јесен платити велику цену", каже она за "Независне новине".

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Тагови :

суша

уништени усјеви

Кукуруз

цијене хране

Босна и Херцеговина

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