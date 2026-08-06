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Хороскоп за 6. август: Један знак враћа бившу љубав, а другом пријети сукоб

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 07:04

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Хороскоп
Фото: pexels/RDNE Stock project

Прочитајте дневни хороскоп за четвртак, 6. август. Сазнајте шта вас очекује на пољу љубави, посла и здравља, уз савјет за сваки хороскопски знак.

Четвртак доноси нешто мирнију енергију, али и даље смо под утицајем топлотног таласа који исцрпљује организам и утиче на расположење. Док ће неки знакови заблистати у љубави, други ће морати да покажу више стрпљења на послу. Прочитајте шта вам звијезде предвиђају за 6. август.

Ован

Љубав: Партнер би могао бити осјетљивији него иначе, па бирајте ријечи пажљивије. Слободни Овнови могли би неочекивано обновити контакт са особом из прошлости.

Посао: Иако имате много енергије, врућина ће успорити темпо рада. Не доносите важне одлуке ако сте под притиском.

Здравље: Могући су умор и главобоља због високих температура. Уносите довољно течности и избјегавајте боравак на сунцу у најтоплијем дијелу дана.

Савјет: Не трошите енергију на расправе које ништа неће промијенити.

Бик

Љубав: Миран разговор ријешиће неспоразум који траје већ неко вријеме. Слободни Бикови могли би упознати занимљиву особу преко пријатеља.

Посао: Фокусирани сте на финансије и тражите начин да повећате приходе. Дан је добар за планирање, али не и за ризичне потезе.

Здравље: Организам тражи више одмора него иначе. Избјегавајте тешку храну и алкохол.

Савјет: Слушајте своје тијело, оно вам јасно говори када је доста.

Близанци

Љубав: Флерт ће вам пријати, али неко би могао погрешно протумачити ваше намјере. Заузети би требало да покажу више стрпљења.

Посао: Телефони, поруке и састанци смјењиваће се без предаха. Добра организација биће кључ успјеха.

Здравље: Могућа је исцрпљеност због мањка сна и великих врућина. Пронађите вријеме за кратку паузу.

Савјет: Не покушавајте све завршити у једном дану.

Рак

Љубав: Емоције ће бити наглашене, али немојте доносити закључке без разговора. Слободнима се смијеши занимљив сусрет у вечерњим сатима.

Посао: Интуиција ће вас одвести до доброг рјешења проблема. Не дозволите да вас туђа нервоза избаци из такта.

Здравље: Осјетљивост на спарину биће израженија него иначе. Расхлађивање и лагана исхрана помоћи ће вам да сачувате енергију.

Савјет: Не преузимајте туђе бриге на своја леђа.

Лав

Љубав: Привлачите пажњу гдје год да се појавите. Партнер ће од вас очекивати више времена и пажње.

Посао: Имате прилику да се истакнете пред важним људима. Ипак, не дозволите да вас его одведе у сукоб.

Здравље: Високе температуре могу изазвати пад концентрације. Одморите се чим осјетите умор.

Савјет: Некада је тишина снажнија од посљедње ријечи.

Дјевица

Љубав: Ситнице ће вам данас много значити. Искрен разговор може ојачати однос.

Посао: Завршавате обавезе које други одлажу. Ваша педантност биће примијећена.

Здравље: Пазите на хидратацију и избјегавајте предуг боравак у климатизованим просторијама.

Савјет: Не тражите савршенство тамо гдје је довољно да буде добро.

Вага

Љубав: Романтична атмосфера могла би уљепшати дан. Слободне Ваге би могле добити неочекивану поруку.

Посао: Сарадња са колегама доноси боље резултате од самосталног рада. Дипломатски приступ рјешава несугласице.

Здравље: Умор ће бити пролазан ако себи приуштите довољно сна.

Савјет: Данас бирајте мир умјесто доказивања.

Шкорпија

Љубав: Љубомора би могла покварити лијеп дан ако јој дате превише простора. Вјерујте чињеницама, а не претпоставкама.

Посао: Могућа је важна информација која мијења планове. Будите спремни да брзо реагујете.

Здравље: Високе температуре исцрпљују вас више него што мислите. Не прескачите оброке.

Савјет: Понекад је најбољи одговор – сачекати.

Стријелац

Љубав: Жеља за авантуром могла би вас одвести на занимљиво мјесто или до занимљиве особе. Партнер ће подржати вашу иницијативу.

Посао: Креативне идеје доносе предност, али их немојте оставити само на ријечима.

Здравље: Припазите на дехидрацију током боравка напољу.

Савјет: Искористите дан за нешто што вас искрено радује.

Јарац

Љубав: Посветите више пажње партнеровим осјећањима него обавезама. Слободни Јарчеви могли би обновити старо познанство.

Посао: Стрпљење ће вам се исплатити. Не прихватајте додатне обавезе ако већ осјећате умор.

Здравље: Леђа и мишићи могу бити осјетљивији због напетости.

Савјет: Није слабост затражити помоћ.

Водолија

Љубав: Неочекиван разговор могао би промијенити ваш поглед на једну особу. Будите отворени за изненађења.

Посао: Дан је повољан за нове идеје и планове. Не дозволите да вас ситни проблеми успоре.

Здравље: Врућина може изазвати пад енергије у поподневним часовима.

Савјет: Направите паузу прије него што наставите даље.

Рибе

Љубав: Интуиција вас неће преварити, али не доносите закључке без доказа. Вече доноси више њежности и мира.

Посао: Завршавате оно што сте дуго одлагали. Могућ је разговор о новој пословној прилици.

Здравље: Избјегавајте физичке напоре током најтоплијег дијела дана.

Савјет: Данас себи будите једнако важни као и другимa, преноси Мондо.

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