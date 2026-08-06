Цијене дизела дивљају: Стиже ново поскупљење

Аутор:АТВ редакција
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На бензинским пумпама у Републици Српској цијена дизела опет расте.
Уназад мјесец дана, гориво константно поскупљује, а, по свему судећи, тако ће бити и у наредном периоду.
Тренутно, цијена дизела на појединим бензинским пумпама иде и до 3,42 КМ по литру.
Како су за Српскаинфо потврдили у Групацији за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Српске, дизел кошта од 3,27 до 3,42 КМ.
"Поскупљења на бензинским пумпама у Српској на снази су негдје од почетка јула. Разлог су дешавања на Блиском истоку, која условљавају поскупљење сирове нафте. С обзиром на кретање цијене сирове нафте, гориво на пумпама би могло још да поскупи. То ће, прије свега, урадити оне пумпе на којима је, тренутно, цијена дизела нижа, а које гориво набављају скупље", кажу у овој групацји.
Подсјетимо, литар дизела почетком јула у просјеку је коштао 2,7 КМ, што значи да је сада скупљи за неких 60-70 фенинга по литру. Практично, возачи резервоар од 50 литара, тренутно, плаћају скупље за најмање 30 КМ него прије мјесец дана.
Прије избијања сукоба на Блиском истоку, литар дизела у Српској у просјеку је коштао 2,3 КМ. То значи да, у односу на прије 5 мјесеци, возачи литар дизела данас плаћају за 1,1 КМ скупље. Тачније, за резервоар од 50 литара који је почетком марта коштао око 115 марака, данас је потребно издвојити 165 КМ.
По избијању рата на Блиском истоку, литар дизела у Српској, у једном моменту, коштао је и 4 КМ, преноси Српскаинфо.
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