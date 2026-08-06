Отац намамио педофила у кућу, па га упуцао: Детаљи драме која тресе Америку

Аутор:АТВ редакција
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Против мушкарца из Охаја подигнута је оптужница по више тачака за тешка кривична дјела због оптужби да је силовао једанаестогодишњу дјевојчицу. Њега је претходно упуцао отац жртве који га је намамио у кућу.
Дијего Монтоја Гонзалез (20) оптужен је по пет тачака за подвођење и израду сексуално оријентисаног материјала који укључује малољетнике, двије тачке за силовање и једну тачку за ометање службеног лица у вршењу дужности, наводи се у судским списима, преноси магазин Пипл.
Он се изјаснио да није крив на саслушању пред Окружним судом Округа Френклин, пренио је портал ВБНС.
Случај је откривен 15. јула након што се мајка дјевојчице обратила надлежним органима када је у телефону своје ћерке пронашла видео-снимак који је указивао на сексуални контакт, пренио је овај медиј позивајући се на тужилаштво.
Сљедећег дана, отац дјевојчице је наводно намамио Монтоју Гонзалеза у њихову кућу представљајући се као његова ћерка на ТикТоку, саопштило је тужилаштво, а преноси медиј.
Према наводима медија који се позива на кривичну пријаву, отац дјевојчице је тврдио да је планирао да претуче Монтоју Гонзалеза, а затим да позове полицију, али је повјеровао да је видио како 20-годишњак посеже за оружјем, што га је навело да отвори ватру. Монтоја Гонзалез је наводно погођен са два хица током овог инцидента, наводи ВБНС.
Комшиница је за ВСИКСС изјавила да није могла да вјерује шта се догодило.
"Могу да разумијем зашто је кренуо на њега", рекла је она, преноси медиј. "Не кажем да је то исправно, али барем има неког смисла. Није то било урађено без икаквог разлога."
Монтоја Гонзалезу је одређена кауција од 70.000 долара, показују судски списи; за сада није познато да ли је пуштен на слободу, преноси Телеграф.рс.
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