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Хусо из БиХ требао бити депортован, а прима 7300 евра социјале

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 07:17

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Хусо из БиХ требао бити депортован, а прима 7300 евра социјале
Фото: Unsplash

Случај Хусе Б., држављанина Босне и Херцеговине, који прима 7.300 евра помоћи упркос наредби о депортацији од прије 17 година, изазвао је нови талас провјера и критика.

Зашто град Келн није прихватио помоћ при прибављању замјенских путних исправа за особе које су обавезне да напусте земљу? Ово питање су покренули новинари листа "Келнер штад-анцајгер", али оно и даље остаје отворено. Келнски градоначелник Бурместер (СПД) у међувремену је најавио да ће случај бити испитан те да ће се кренути са провјерама.

А читав слијед догађаја покренуо је случај Хусе Б., који већ 17 година нема замјенске документе којима би требало да буде депортован у БиХ.

Централна служба за странце у Коесфелду надлежна је у Сјеверној Рајни-Вестфалији за прибављање замјенских путних исправа. Оне су често потребне како би се особе обавезне на повратак могле вратити у своје матичне земље. Према истраживањима "Келнер штад-анцајгера", та служба је још 2024. године понудила граду Келну да прибави замјенске исправе за особе из шест земаља Западног Балкана. Град ту понуду, међутим, наводно није прихватио.

На листи више од 500 људи

У центру пажње налази се листа са око 500 људи. Они су, између осталог, због недостатка личних докумената били толерисани, баш као и Хусо Б. Наводно је келнска служба за странце умјесто депортације ишла на то да овим људима помогне да дугорочно остану.

Случај породице из БиХ изазвао расправу

Посебно је у фокусу управо поменути случај породице Хусе Б. Према наводима, овај 41-годишњи мушкарац заједно са супругом и осморо дјеце већ 17 година има обавезу да напусти земљу. Хусо Б. је више пута био кривично пријављиван. Али, умјесто да се прибаве замјенске путне исправе, породици су дозволе за боравак (тзв. "Дулдунг") стално продужаване, између осталог из породичних разлога. Породица наводно мјесечно прима око 7.300 евра социјалних давања.

На упит РТЛ Веста, град Келн је саопштио да градоначелник Бурместер (СПД) жели да испита наводе у вези са листом из Коесфелда, те нису дали конкретан одговор,.

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Тагови :

Депортација

Држављанин БиХ

Келн

истрага

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