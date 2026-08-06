Брутална тактика Русије направили Украјини огромне проблеме

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Напади украјинских дронова дубоко на територију Русије изазвали су несташице горива, оптеретили економију, унијели немир међу обичне грађане и задали озбиљне главобоље руском предсједнику Владимиру Путину.
Уз то, украјинске снаге су практично одсјекле Крим од остатка Русије и настављају да нападају бродове у Црном и Азовском мору.
Друштво
Афрички талас не напушта Српску: Погледајте какве нас температуре очекују
Међутим, и Русија је у посљедње вријеме остварила одређене успјехе.
Нова, знатно бруталнија кампања напада на украјинске луке на Црном мору оголила је сурову истину:
Пољопривреда чини чак 60 одсто укупног робног извоза Украјине, па ови руски напади стижу у најгорем могућем тренутку – баш када се пољопривредници спремају за жетву.
Ако ова блокада потраје, Русија би могла да пресјече кључни извор девизних прихода Украјине и ојача своју преговарачку позицију у свијету тако што ће нанијети ударац великим увозницима жита у Африци и Азији, пише "Тајм".
Кијев, са друге стране, покушава да умањи размјере штете. Након двонедјељних жестоких удара руских дронова и ракета на Одесу и друге приморске градове, украјински министар пољопривреде Тарас Висоцки тврдио је у јулу да су луке и даље отворене и оперативне.
Регион
Не смите паркират' ту: Туристи тонули, Хрвати им се смијали
Међутим, око 90 одсто бродовласника обуставило је доласке јер су – баш као и у Ормуском мореузу близу Ирана – трошкови осигурања скочили у небеса због константне опасности од нових напада.
Ово није први пут да је поморски саобраћај на Црном мору прекинут од почетка сукоба. Таласи руских напада на луке крајем 2025. и почетком 2026. године нису задуго успорили рад. Али ови посљедњи удари су и шири и жешћи, у великој мјери зато што су недавни успјеси Украјине, нарочито унутар саме Русије, испровоцирали Владимира Путина да покуша да поврати иницијативу на фронту. За сада, и Украјина и Русија остају посвећене агресивним војним стратегијама.
Непосредни проблем Украјине јесте то што се ослања на ограничене залихе америчких ПВО система "патриот" – једину поуздану одбрану од руских ракета – како би заштитила своје градове и војне линије снабдијевања. Премјештање "патриота" ради одбране лука било би и прескупо и изузетно ризично.
Свјесна тога, Русија ће наставити да гађа луке ракетама и дроновима, не остављајући осигуравајућим кућама разлог да смање премије, а бродовласницима мотив да се врате.
Друштво
Цијене дизела дивљају: Стиже ново поскупљење
Поред тога што смањује приходе Кијева и његову способност да финансира рат, Москва би могла да постигне то да скоком цијена хране на глобалном нивоу ослаби и међународна подршка Украјини.
Украјина обезбјеђује четвртину увоза пшенице за Египат и око 18 процената за Индонезију. Такође је највећи добављач кукуруза за Европску унију, покрива чак 92 одсто њеног увоза сунцокретовог уља и остаје кључни извор сточне хране и биљних уља.
"Путин рачуна на то да ће поскупљење хране – у тренутку када амерички рат са Ираном већ подиже цијене нафте и свега осталог – приморати украјинске трговинске партнере, прије свега у Европи, да притисну Кијев да обустави нападе унутар Русије. Међутим, мало је вјероватно да ће та стратегија упалити", наводи се у анализи "Тајма".
Подршка Европе Украјини и даље је чврста, а владе које трпе посљедице поскупљења прије ће окривити Москву него Кијев.
Свијет
Вашингтон Пост тврди: Трамп критиковао Хегсета
Ипак, Путин очајнички жели побједе на фронту, па ће гурати по свом чак и без чисте и убједљиве побједе на помолу. Исто тако, не треба очекивати ни обнову споразума постигнутог под окриљем Уједињених нација у јулу 2022. године, који је раније омогућио безбједну пловидбу до и из украјинских лука.
Баш као што је криза у Ормуском мореузу приморала сусједне земље да грозничаво траже нове путеве за извоз нафте из Персијског залива, тако би и Украјина могла да преусмјери извоз жита преко Дунава, румунских лука и жељезнице, као што је то чинила на почетку сукоба. Али, као и тада, та алтернативна рјешења су скупа и логистички знатно компликованија.
Због свега овога, природа руског рата против Украјине наставиће да се мијења док обје стране траже начин да прекину пат-позицију на фронту у своју корист. А економска штета, која се осјећа далеко изван граница Украјине и Русије, наставиће да се гомила, преноси "Блиц".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
43
10
39
10
37
10
34
10
20
Тренутно на програму