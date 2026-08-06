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Афрички талас не напушта Српску: Погледајте какве нас температуре очекују

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 08:03

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Човјек се хлади испод фонтане са воденом маглом током врелог љетњег дана у Бечу, Аустрија, у суботу, 27. јуна 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Афрички талас захватио је Републику Српску, гдје се данас очекује претежно сунчано и веома вруће вријеме.

Максимална температура ваздуха кретаће се од 35 до 41 степен Целзијусов, док ће у вишим предјелима бити од 30 степени Целзијусових, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутро је у већини крајева ведро и сунчано, осим на сјевероистоку гдје је локално забиљежена мала облачност. Дува слаб до умјерен вјетар, током дана понегдје и појачан источних смјерова, док је на југу ујутро слаб сјеверни, а током дана умјерен до појачан јужни.

У 7:00 часова најхладније је било у Рибнику и Рудом са 13 степени Целзијусових. У Вишеграду је измјерено 15, Хан Пијеску 16, а у Бањалуци, Новом Граду, Чемерну и Билећи 17 степени Целзијусових. У Мркоњић Граду, Добоју и Приједору измјерено је 18 степени, у Бијељини 20, а најтоплије јутро освануло је у Требињу са 23 степена Целзијусова.

Послије подне у брдско-планинским предјелима од југозапада ка југу развој облачности може условити пролазну слабу кишу или пљусак.

У Бањалуци ће бити сунчано и веома вруће, уз слаб до умјерен сјевероисточни вјетар и максималну температуру ваздуха до 41 степен Целзијусов.

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