Не смите паркират' ту: Туристи тонули, Хрвати им се смијали

Аутор:АТВ редакција
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Након што се несмотреним и, како је касније полиција саопштила, пијаним туристима потопила бродица, поред њих прошла је домаћа "екипа" која је снимала њихову муку и како је видљиво на снимцима, исмијавали су им се.
Јесу ли их били дужни и спасити, односно је ли почињено кривично дјело Непружања помоћи (чл. 123. Кривичног законика Републике Хрватске), "Морски.хр" је питао полицију Сплитско-далматинске жупаније.
На снимку се чује смијање и како мушки глас пита људе у мору и бродици која тоне "шта се догодило" и "гдје сте узели и коме сте платили за (најам) брод"?
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Међутим, ниједном се на снимцима не види жеља ни покушај да им се помогне и прекрца на своје пловило.
Умјесто тога, бродица је потпуно потонула, а туристи су изашли (срећом, неповријеђени) на сусједно острво. На крају снимка чује се подругљиво "Не смите ту паркират".
Полиција је саопштила да су службеници Лучке капетаније и полицијски службеници Полицијске станице Хвар који током заједничког рада на терену, 1. јула око 18:58 запримили дојаву да је са сјеверне стране острва Јеролим дошло до потапања бродице.
Заједничка патрола је по запримљеној информацији отишла на мјесто догађаја. На дубини од око 2 метра уочена је потопљена бродица, а пет путника се налазило на обали острва Јеролим. Није било онечишћења мора, нити су особе биле повријеђене.
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Утврђено је да је капетан бродице, држављанин Шпаније под утицајем алкохола. Измјерена му је концентрација од 1,37 г/кг и даљње провођење поступка преузела је Лучка капетанија.
"У тренутку поступања нисмо имали информације да су треће особе снимале наведени догађај. Међутим, анализом свих доступних информација и утврђених чињеница, у догађају нису утврђени елементи кривичног дјела које се третира по службеној дужности. Наиме, у чланку 123 Кривичног закона јасно је наведено да кривично дјело чини особа која не пружи помоћ у животној опасности, а прегледом снимка јасно је да су особе током вожње у близини обале, оштетиле брод који је усљед тога потонуо, а нико од учесника није повријеђен", одговорили су из Сплитско-далматинске полиције.
Срећом, у несрећи није било повријеђених, али прав(н)о је питање шта би одговорили да се неко од ових алкохолисаних странаца утопио или теже повриједио на стијенама.
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Поморци с којима је "Морски.хр" разговарао редом одговарају да без обзира на нечију глупост, пружити помоћ на мору није избор, већ обавеза.
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