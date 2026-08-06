Logo

Вашингтон Пост тврди: Трамп критиковао Хегсета

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 07:48

Коментари:

0
Вашингтон Пост тврди: Трамп критиковао Хегсета
Фото: Tanjug / AP / Achmad Ibrahim

Предсједник САД Доналд Трамп оштро је критиковао америчког министра одбране Пита Хегсета због исцрпљених залиха кључне муниције, које ограничавају војне опције Вашингтона у сукобу са Ираном, објавио је лист "Вашингтон Пост", позивајући се на изворе упознате са разговором.

Према наводима листа, Трамп је током састанка кабинета затражио објашњење од Хегсета због тога што, како је навео, проблем са залихама муниције није ријешен, иако је био убијеђен да јесте.

Пиштољ

Свијет

Отац намамио педофила у кућу па га упуцао: Детаљи драме која тресе Америку

Извори тврде да су несташице посебно изражене када је ријеч о навођеним пројектилима великог домета и ракетама за противваздушну одбрану, због чега је Трамп посљедњих дана одустао од нових великих војних удара на Иран.

Како наводи лист, Хегсет је током разговора одговорност за стање залиха приписао свом замјенику Стивену Фајнбергу, уз тврдњу да предсједник није био у потпуности информисан о размјерама проблема.

Вашингтонски лист наводи да је овај разговор додатно указао на растуће незадовољство Трампа радом министра одбране, који је међу најгласнијим заговорницима војне акције против Ирана и који је, према тврдњама више званичника, предсједника увјеравао да би сукоб био кратак и релативно лак.

Портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит одбацила је наводе листа, оцијенивши да је ријеч о "потпуно измишљеној причи" и истакла да Трамп има "потпуно повјерење" у Хегсета.

market-prodavnica-trgovina

Свијет

Познати трговински ланац затвара 50 продавница

Главни портпарол Пентагона Шон Парнел такође је негирао тврдње да је Хегсет обмануо предсједника или одговорност пребацио на свог замјеника, називајући извјештај нетачним.

Проблем са залихама ракета

Иако су Сједињене Америчке Државе покренуле нове програме производње појединих врста наоружања, укључујући ракете за систем Патриот, за њихову производњу потребно је и до двије године, па се брзо обнављање залиха не очекује.

"Вашингтон пост" наводи да је америчка војска током првог мјесеца сукоба испалила више од 850 крстарећих ракета "Томахавк", више од 1.000 пројектила система Патриот и ТХААД, као и више од 1.300 тактичких балистичких ракета АТАКМС.

Храм Пребиловци

Република Српска

Литургија поводом обиљежавања 85 година од усташког злочина над Србима

Према тврдњама извора листа, залихе ракета АТАКМС, које су тражене и за потребе Украјине, готово су потпуно исцрпљене.

Несташица пресретачких ракета већ утиче и на америчку војну тактику, па се одлуке о њиховој употреби доносе селективније, у зависности од процјене опасности долазеће пријетње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пит Хегсет

Доналд Трамп

Коментари (0)

Више из рубрике

Пиштољ, оружје

Свијет

Отац намамио педофила у кућу, па га упуцао: Детаљи драме која тресе Америку

3 ч

0
Познати трговински ланац затвара 50 продавница

Свијет

Познати трговински ланац затвара 50 продавница

3 ч

0
Хусо из БиХ требао бити депортован, а прима 7300 евра социјале

Свијет

Хусо из БиХ требао бити депортован, а прима 7300 евра социјале

3 ч

1
УН упозорава: ИСИС је и даље жив

Свијет

УН упозорава: ИСИС је и даље жив

12 ч

0

  • Најновије

10

43

Осумњичени за помагање у напада на Дабића иде на слободу: Николићу предложен кућни притвор

10

39

Обиљежавање 31 године од егзодуса и страдања Срба у злочиначкој акцији "Олуја"

10

37

Пребиловци симбол српског страдања: Служена литургија у Храму Христовог васкрсења

10

34

ЦББиХ предала захтјев за СЕПА: Погледајте шта ово значи за грађане

10

20

Врућина мијења дејство лијекова: Ова група људи мора посебно пазити

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима