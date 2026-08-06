Вашингтон Пост тврди: Трамп критиковао Хегсета

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп оштро је критиковао америчког министра одбране Пита Хегсета због исцрпљених залиха кључне муниције, које ограничавају војне опције Вашингтона у сукобу са Ираном, објавио је лист "Вашингтон Пост", позивајући се на изворе упознате са разговором.
Према наводима листа, Трамп је током састанка кабинета затражио објашњење од Хегсета због тога што, како је навео, проблем са залихама муниције није ријешен, иако је био убијеђен да јесте.
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Извори тврде да су несташице посебно изражене када је ријеч о навођеним пројектилима великог домета и ракетама за противваздушну одбрану, због чега је Трамп посљедњих дана одустао од нових великих војних удара на Иран.
Како наводи лист, Хегсет је током разговора одговорност за стање залиха приписао свом замјенику Стивену Фајнбергу, уз тврдњу да предсједник није био у потпуности информисан о размјерама проблема.
Вашингтонски лист наводи да је овај разговор додатно указао на растуће незадовољство Трампа радом министра одбране, који је међу најгласнијим заговорницима војне акције против Ирана и који је, према тврдњама више званичника, предсједника увјеравао да би сукоб био кратак и релативно лак.
Портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит одбацила је наводе листа, оцијенивши да је ријеч о "потпуно измишљеној причи" и истакла да Трамп има "потпуно повјерење" у Хегсета.
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Главни портпарол Пентагона Шон Парнел такође је негирао тврдње да је Хегсет обмануо предсједника или одговорност пребацио на свог замјеника, називајући извјештај нетачним.
Иако су Сједињене Америчке Државе покренуле нове програме производње појединих врста наоружања, укључујући ракете за систем Патриот, за њихову производњу потребно је и до двије године, па се брзо обнављање залиха не очекује.
"Вашингтон пост" наводи да је америчка војска током првог мјесеца сукоба испалила више од 850 крстарећих ракета "Томахавк", више од 1.000 пројектила система Патриот и ТХААД, као и више од 1.300 тактичких балистичких ракета АТАКМС.
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Према тврдњама извора листа, залихе ракета АТАКМС, које су тражене и за потребе Украјине, готово су потпуно исцрпљене.
Несташица пресретачких ракета већ утиче и на америчку војну тактику, па се одлуке о њиховој употреби доносе селективније, у зависности од процјене опасности долазеће пријетње.
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