Литургија поводом обиљежавања 85 година од усташког злочина над Србима

Аутор:АТВ редакција
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Данас, на празник Светих Пребиловачких и Доњехерцеговачких мученика, биће служена света архијерејска литургија у Храму Христовог Васкрсења поводом обиљежавања 85 година од усташког злочина над Србима.
Масакр српског становништва у Пребиловцима усташе су починиле од 6. до 11. августа 1941. године.
Већину жртава, жена дјеце и старијих, усташе су живе бациле у јаму Голубинка у Шурманцима. По имену и презимену, мученички је страдало 630 Пребиловчана, док је према незваничним подацима, у јами Голубинки, живот скончало више од 830 становника Пребиловаца и других мјеста.
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