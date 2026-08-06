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Литургија поводом обиљежавања 85 година од усташког злочина над Србима

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 07:21

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Храм Пребиловци годишњица
Фото: ATV

Данас, на празник Светих Пребиловачких и Доњехерцеговачких мученика, биће служена света архијерејска литургија у Храму Христовог Васкрсења поводом обиљежавања 85 година од усташког злочина над Србима.

Масакр српског становништва у Пребиловцима усташе су починиле од 6. до 11. августа 1941. године.

Већину жртава, жена дјеце и старијих, усташе су живе бациле у јаму Голубинка у Шурманцима. По имену и презимену, мученички је страдало 630 Пребиловчана, док је према незваничним подацима, у јами Голубинки, живот скончало више од 830 становника Пребиловаца и других мјеста.

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Тагови :

Пребиловци

Злочин над Србима

НДХ

геноцид у НДХ

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